615 сил и 3,4 с до сотни: General Motors начинает продажи мощного электрокроссовера (фото)

Электромобиль Chevrolet Blazer EV SS получил 615-сильную установку. Кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и проехать 488 км без подзарядки.

Related video

В линейке Chevrolet Blazer EV наконец-то появится топовый заряженный вариант SS. Спортивный электрокроссовер анонсировали еще в 2022 году, однако в продажу он поступит только сейчас и будет стоить от 62 490 долларов. Об этом сообщается на сайте американского автопроизводителя.

Электрокар разгоняется до сотни за 3,4 с Фото: General Motors

Новый Chevrolet Blazer EV SS бросит вызов Tesla Model Y Performance. Он получил двухмоторную силовую установку от Cadillac Lyriq-V — премиального собрата по концерну General Motors.

Кроссовер богато оснащен Фото: General Motors

Важно

Volvo представила недорогой и мощный электрокроссовер для бездорожья (фото, видео)

Суммарная отдача в спортивном режиме WOW составляет 615 л.с. и 880 Н∙м, что позволяет стартовать до 100 км/ч за 3,4 с. Батарея емкостью 102 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 488 км. Кроме того, электрокару доработали ходовую и установили увеличенные тормоза.

В салоне установили спортивные кресла Фото: General Motors

Электромобиль Chevrolet Blazer SS будет предлагаться в максимальной комплектации с кожаным салоном, парковочным автопилотом, системой полуавтономного движения, камерами кругового обзора, спортивными креслами с электроприводом и вентиляцией. За доплату доступны 22-дюймовые диски.

Примечательно, что выпуск бензинового Chevrolet Blazer прекратят уже в нынешнем году.

Также Фокус рассказывал о спортивном электрокаре в ретростиле на базе Hyundai.