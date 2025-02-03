Электромобиль Hyundai превратили в клон культового итальянского спорткара 80-х (фото)

Новый Vanwall Vandervell напоминает Lancia Delta HF Integrale, однако создан на базе Hyundai Ioniq 5. Электрический спорткар предложат в версиях мощностью до 650 сил.

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Возрожденная британская компания Vanwall презентовала свою первую серийную модель Vanderwell. Всего выпустят 500 таких электрокаров стоимостью от 128 000 евро. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Бренд Vanwall в 50-х годах выпускал гоночные авто. В 1958 году команда Vanwall даже выиграла Кубок конструкторов в "Формуле-1". Впрочем, теперь под этой маркой будут выпускать спортивные электромобили.

Авто напоминает Lancia Delta HF Integrale Фото: Vanwall

Новый Vanwall Vanderwell — современная вариация на тему культовой итальянской Lancia Delta HF Integrale. У него похожий силуэт, а также характерные расширенные колесные арки и четыре фары. Также авто получило 22-дюфмовые диски и обвес с крупными сплиттером и диффузором. Салон украсили дорогой кожей Connolly.

В основе авто лежит Hyundai Ioniq 5 Фото: Vanwall

Автомобиль построен на базе Hyundai Ioniq 5, однако будет легче. Масса электрокара составит примерно 1800 кг.

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У Hyundai Ioniq 5 позаимствуют и силовые установки: все они будут полноприводными и двухмоторными. Базовая 325-сильная модель GT сможет разгоняться до сотни за 4,9 с и проезжать 450 км без подзарядки.

Модель будут выпускать в версиях мощностью до 650 сил Фото: Vanwall

Топовый Vanwall Vanderwell N-GT получит 650-сильную установку от Hyundai Ioniq 5 N. Разгон до сотни займет 3,4 с. Запас хода такого Vanwall Vanderwell составит 420 км.

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