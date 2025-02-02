Запас хода — до 760 км: раскрыты подробности первого электрокроссовера Xiaomi (фото)

Кроссовер Xiaomi YU7 предложат в версиях мощностью 315 и 680 сил. Запас хода электромобиля составит от 670 до 760 км.

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Появилась информация о новом Xiaomi YU7. Первый кроссовер от китайской корпорации поступит в продажу с лета по цене от 250 000 юаней ($34 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электрокроссовер Xiaomi YU7 — среднеразмерная пятиместная модель с обтекаемым дизайном, которая очень напоминает Ferrari Purosangue. Автомобиль построен на платформе седана Xiaomi SU7.

Электрокар будут выпускать в версиях на 315 и 680 сил Фото: Xiaomi

Размеры Xiaomi YU7 2025:

длина — 4999 мм;

ширина — 1996 мм;

высота — 1600 мм;

колесная база — 3000 мм;

масса — 2405 кг.

Салон электрокара не показали, однако отмечается, что модель будет доступна в нескольких вариантах комплектации. Кроме того, раскрыли характеристики Xiaomi YU7.

Запас хода кроссовера достигнет 760 км Фото: Xiaomi

Электромобиль Xiaomi YU7 предложат в заднеприводной 315-сильной и полноприводной 680-сильной модификациях. Максимальная скорость составит 240 и 253 км/ч, соответственно.

Китайский электрокар получит литиевую аккумуляторную батарею емкостью 111 кВт∙ч. Запас хода составит 760 км в заднеприводной версии и 670 км — в полноприводной.

Кстати, недавно первый электромобиль Xiaomi SU7 появился в Киеве.

Также Фокус писал, что электрокар Zeekr зарядился за рекордные 22 минуты.