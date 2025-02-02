Запас ходу — до 760 км: розкрито подробиці першого електрокросовера Xiaomi (фото)
Кросовер Xiaomi YU7 запропонують у версіях потужністю 315 та 680 сил. Запас ходу електромобіля складе від 670 до 760 км.
З’явилася інформація про новий Xiaomi YU7. Перший кросовер від китайської корпорації надійде в продаж із літа за ціною від 250 000 юанів ($34 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електрокросовер Xiaomi YU7 — середньорозмірна п’ятимісна модель з обтічним дизайном, яка дуже нагадує Ferrari Purosangue. Автомобіль збудований на платформі седана Xiaomi SU7.
Розміри Xiaomi YU7 2025:
- довжина – 4999 мм;
- ширина – 1996 мм;
- висота – 1600 мм;
- колісна база – 3000 мм;
- маса – 2405 кг.
Салон електрокара не показали, проте зазначається, що модель буде доступна в кількох варіантах комплектації. Крім того, розкрили характеристики Xiaomi YU7.
Електромобіль Xiaomi YU7 запропонують у задньопривідній 315-сильній та повнопривідній 680-сильній модифікаціях. Максимальна швидкість складе 240 і 253 км/год, відповідно.
Китайський електрокар отримає літієву акумуляторну батарею ємністю 111 кВт∙год. Запас ходу складе 760 км у задьопривідній версії і 670 км – у повнопривідній.
До речі, нещодавно перший електромобіль Xiaomi SU7 з’явився в Києві.
Також Фокус писав, що електрокар Zeekr зарядився за рекордні 22 хвилини.