Запас ходу — до 760 км: розкрито подробиці першого електрокросовера Xiaomi (фото)

Кросовер Xiaomi YU7 запропонують у версіях потужністю 315 та 680 сил. Запас ходу електромобіля складе від 670 до 760 км.

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З’явилася інформація про новий Xiaomi YU7. Перший кросовер від китайської корпорації надійде в продаж із літа за ціною від 250 000 юанів ($34 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електрокросовер Xiaomi YU7 — середньорозмірна п’ятимісна модель з обтічним дизайном, яка дуже нагадує Ferrari Purosangue. Автомобіль збудований на платформі седана Xiaomi SU7.

Електрокар випускатимуть у версіях на 315 і 680 сил Фото: Xiaomi

Розміри Xiaomi YU7 2025:

довжина – 4999 мм;

ширина – 1996 мм;

висота – 1600 мм;

колісна база – 3000 мм;

маса – 2405 кг.

Салон електрокара не показали, проте зазначається, що модель буде доступна в кількох варіантах комплектації. Крім того, розкрили характеристики Xiaomi YU7.

Запас ходу кросовера сягне 760 км Фото: Xiaomi

Електромобіль Xiaomi YU7 запропонують у задньопривідній 315-сильній та повнопривідній 680-сильній модифікаціях. Максимальна швидкість складе 240 і 253 км/год, відповідно.

Китайський електрокар отримає літієву акумуляторну батарею ємністю 111 кВт∙год. Запас ходу складе 760 км у задьопривідній версії і 670 км – у повнопривідній.

До речі, нещодавно перший електромобіль Xiaomi SU7 з’явився в Києві.

Також Фокус писав, що електрокар Zeekr зарядився за рекордні 22 хвилини.