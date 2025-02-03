Електромобіль Hyundai перетворили на клон культового італійського спорткара 80-х (фото)

Новий Vanwall Vandervell нагадує Lancia Delta HF Integrale, проте створений на базі Hyundai Ioniq 5. Електричний спорткар запропонують у версіях потужністю до 650 сил.

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Відроджена британська компанія Vanwall презентувала свою першу серійну модель Vanderwell. Усього випустять 500 таких електрокарів вартістю від 128 000 євро. Про це повідомляється на сайті автовиробника.

Бренд Vanwall у 50-х роках випускав гоночні авто. У 1958 році команда Vanwall навіть виграла Кубок конструкторів у "Формулі-1". Утім, тепер під цією маркою випускатимуть спортивні електромобілі.

Авто нагадує Lancia Delta HF Integrale Фото: Vanwall

Новий Vanwall Vanderwell – сучасна варіація на тему культової італійської Lancia Delta HF Integrale. У нього схожий силует, а також характерні розширені колісні арки та чотири фари. Також авто отримало 22-дюфмові диски і обвіс із великими спліттером та дифузором. Салон оздобили дорогою шкірою Connolly.

В основі авто лежить Hyundai Ioniq 5 Фото: Vanwall

Автомобіль збудований на базі Hyundai Ioniq 5, проте буде легшим. Маса електрокара складе приблизно 1800 кг.

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У Hyundai Ioniq 5 запозичать і силові установки: усі вони будуть повнопривідними та двомоторними. Базова 325-сильна модель GT зможе розганятися до сотні за 4,9 с та проїжджати 450 км без підзарядки.

Модель випускатимуть у версіях потужністю до 650 сил Фото: Vanwall

Топовий Vanwall Vanderwell N-GT отримає 650-сильну установку від Hyundai Ioniq 5 N. Розгін до сотні займе 3,4 с. Запас ходу такого Vanwall Vanderwell складе 420 км.

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