615 сил и 3,3 с до сотни: General Motors презентовали скоростного конкурента Tesla (видео)

Новый Cadillac Lyriq-V получил 615-сильную установку и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с. Электрокроссовер стал выразительнее на вид и лучше управляется.

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Электромобиль Cadillac Lyriq получил спортивную версию V. Кроссовер поступит в производство до конца первого квартала нынешнего года и будет стоить 79 990 долларов. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте концерна General Motors.

Новый Cadillac Lyriq-V получил двухмоторную полноприводную установку на 615 л.с. и 880 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, то есть кроссовер быстрее бензинового спортивного седана Cadillac CT5-V Blackwing.

Кроссовер получил обвес, спойлер и 22-дюймовые диски Фото: General Motors

Кроме того, рулевое управление Cadillac Lyriq-V стало острее, а подвеска с адаптивными амортизаторами — жестче. Также установлены тормоза Brembo диаметром 390 мм.

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А вот батарея на 102 кВт∙ч осталась без изменений, но запас хода меньше, чем у стандартного Cadillac Lyriq — 459 км. Быстрая зарядка позволяет добавить 120 км запаса хода за 10 минут.

Дисплей получил новую графику Фото: General Motors

Отличить новый Cadillac Lyriq-V можно по более агрессивным бамперам, обвесу с карбоновыми акцентами и спойлеру на крыше. Кузов занижен и установлены 22-дюймовые диски.

Комплектация включает спортивные сиденья Фото: General Motors

В салоне появились спортивные руль и кресла. Кроме того, изменена графика 33-дюймового дисплея, а комплектацию пополнили проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью и акустика AKG с 23 динамиками.

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