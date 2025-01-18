General Motors вывели на рынок недорогой семейный электромобиль за $6500 (фото)

Новый Wuling Zhiguang EV — компактный электрический минивэн с большим багажником. Он способен развить 100 км/ч и проехать 200 км без подзарядки.

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Электрический минивэн Wuling Zhiguang EV поступил в продажу. Компактная модель в Китае оказалась дешевле, чем ожидалось — стоит от 47 800 до 50 800 юаней ($6500 — 6900). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Wuling Zhiguang EV достигает всего 3,8 м в длину Фото: Wuling

Новый Wuling Zhiguang EV разрабатывался при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем бренда (вместе с китайским SAIC). Не исключено, что вскоре стартует экспорт Wuling Zhiguang EV.

В салоне установлен цифровой щиток приборов Фото: autohome.com.cn

Электромобиль Wuling Zhiguang EV — компактный 3,7-метровый минивэн с двухобъемным силуэтом. Его задние двери являются сдвижными. В линейке также ожидается грузовая модификация.

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Wuling Zhiguang EV рассчитан на четырех человек и имеет большой багажник объемом 527-1117 л. В салоне установлен цифровой щиток приборов, а комплектация включает кондиционер и передние электростеклоподъемники.

Задние двери минивэна сдвигаются Фото: Wuling

Новый Wuling Zhiguang EV оснащен 41-сильным мотором и батареей емкостью 17,6 кВт∙ч. Электрокар способен развить 100 км/ч, а его запас хода составляет 201 км. Позже появится версия с увеличенной батареей на 42 кВт∙ч.

Ранее стало известно, что General Motors выведут на рынок компактный и недорогой электрокроссовер Chevrolet.

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