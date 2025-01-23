615 сил і 3,3 с до сотні: General Motors презентували швидкісного конкурента Tesla (відео)

Новий Cadillac Lyriq-V отримав 615-сильну установку і здатен розігнатися до 100 км/год за 3,3 с. Електрокросовер став виразнішим на вигляд і краще керується.

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Електромобіль Cadillac Lyriq отримав спортивну версію V. Кросовер надійде у виробництво до кінця першого кварталу нинішнього року і коштуватиме 79 990 доларів. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті концерну General Motors.

Новий Cadillac Lyriq-V отримав двомоторну повнопривідну установку на 615 к. с. та 880 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,3 с, тобто кросовер швидший за бензиновий спортивний седан Cadillac CT5-V Blackwing.

Кросовер отримав обвіс, спойлер і 22-дюймові диски Фото: General Motors

Крім того, кермове управління Cadillac Lyriq-V стало гострішим, а підвіска з адаптивними амортизаторами – жорсткішою. Також встановлені гальма Brembo діаметром 390 мм.

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А от батарея на 102 кВт∙год залишилася без змін, але запас ходу менший, аніж у стандартного Cadillac Lyriq – 459 км. Швидка зарядка дозволяє додати 120 км запасу ходу за 10 хвилин.

Дисплей отримав нову графіку Фото: General Motors

Відрізнити новий Cadillac Lyriq-V можна за агресивнішими бамперами, обвісом із карбоновими акцентами та спойлером на даху. Кузов занижений і встановлені 22-дюймові диски.

Комплектація включає спортивні сидіння Фото: General Motors

У салоні з’явилися спортивні кермо та крісла. Крім того, змінена графіка 33-дюймового дисплею, а комплектацію поповнили проєкція на лобове скло з доповненою реальністю та акустика AKG з 23 динаміками.

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