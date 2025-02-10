Культовый американский внедорожник снимут с производства: известны причины (фото)

Chevrolet Blazer известен с 1969 года и изначально был классическим рамным внедорожником. Нынешнее поколение модели превратили в кроссовер и спрос на него постоянно снижается.

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Концерн General Motors откажется от бензинового Chevrolet Blazer. Знаменитую модель планируют снять с производства в нынешнем году. Об этом сообщает сайт GM Authority.

Производство Chevrolet Blazer на предприятии в Мексике могут прекратить уже в первом полугодии — до начала 2026 модельного года (в Северной Америке он наступает с осени). На данный момент это единственная бензиновая модель, которая выпускается на этом предприятии.

Спрос на кроссовер снижается Фото: General Motors

В Мексике также выпускают электрокромобиль Chevrolet Blazer EV, который не имеет ничего общего с бензиновым тезкой и останется на конвейере. Кроме того, там собирают электрические Chevrolet Equinox EV, а также Cadillac Optiq и Honda Prologue. Отказ от бензинового Blazer позволит полностью перевести завод на выпуск электрокаров.

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К тому же, спрос на кроссовер Chevrolet Blazer постоянно снижается. Если в 2020 году продали 94,6 тыс. авто, то в 2024 — лишь 52,6 тыс. Объемы производства модели приходится постоянно сокращать.

Первый Chevrolet Blazer дебютировал в 1969 году Фото: General Motors

Chevrolet Blazer — знаменитая внедорожная модель, известная с 1969 года. До недавнего времени она была рамной, однако нынешний Blazer (его представили в 2019 году) стал кроссовером с несущим кузовом. Сейчас авто выпускают с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой на 234 л. с. и 3,6-литровым 313-сильным V6.

Кстати, ранее стало известно, что Audi отказывается от флагманского электрокроссовера.

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