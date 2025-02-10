Культовий американський позашляховик знімуть із виробництва: відомі причини (фото)
Chevrolet Blazer відомий із 1969 року і спочатку був класичним рамним позашляховиком. Нинішнє покоління моделі перетворили на кросовер і попит на нього постійно знижується.
Концерн General Motors відмовиться від бензинового Chevrolet Blazer. Знамениту модель планують зняти з виробництва в нинішньому році. Про це повідомляє сайт GM Authority.
Виробництво Chevrolet Blazer на підприємстві в Мексиці можуть припинити вже у першому півріччі – до початку 2026 модельного року (у Північній Америці він настає з осені). Наразі це єдина бензинова модель, яка випускається на цьому підприємстві.
У Мексиці також випускають електрокромобіль Chevrolet Blazer EV, який не має нічого спільного із бензиновим тезкою та залишиться на конвеєрі. Крім того, там збирають електричні Chevrolet Equinox EV, а Cadillac Optiq і Honda Prologue. Відмова від бензинового Blazer дозволить повністю перевести завод на випуск електрокарів.
До того ж, попит на кросовер Chevrolet Blazer постійно знижується. Якщо в 2020 році продали 94,6 тис. авто, то в 2024 – лише 52,6 тис. Об’єми виробництва моделі доводиться постійно скорочувати.
Chevrolet Blazer – знаменита позашляхова модель, відома з 1969 року. До недавнього часу вона була рамною, проте нинішній Blazer (його представили в 2019 році) став кросовером із несучим кузовом. Наразі авто випускають із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою на 234 к. с. та 3,6-літровим 313-сильним V6.
До речі, раніше стало відомо, що Audi відмовляється від флагманського електрокросовера.
Також Фокус писав, що з виробництва знімуть найдешевший седан Mercedes-Benz.