Флагманський електрокросовер Audi знімуть з виробництва: його випускали з 2022 року (фото)
Audi відмовляється від електромобіля Q8 e-tron і закриває підприємство, яке його збирає. Нове покоління кросовера поки не анонсували.
Audi припиняє виробництво моделі Q8 e-tron. Останні електрокросовери зійдуть з конвеєра 28 лютого. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Із виробництва знімуть як стандартну модель, так і купе-кросовер Audi Q8 e-tron Sportback. Наразі не відомо, чи з’явиться нове покоління електрокара.
Примітно, що електромобіль Audi Q8 e-tron є відносно свіжою моделлю, адже він дебютував у кінці 2022 року. Утім, це не повністю нове авто, а ґрунтовна модернізація Audi e-tron, якого почали випускати в 2018 році.
Однією з причин відмови від моделі є її платформа. На момент розробки Audi e-tron спеціалізованої електричної архітектури не існувало, тому використали платформу MLB Evo від Audi Q7 і Q8. Вона накладає низку обмежень на електрокар: зокрема, неможливою є над швидка зарядка батареї.
Друга причина – припинення роботи підприємства у Брюсселі, де виготовляють кросовери Audi Q8 e-tron. Це один із заводів, які концерн Volkswagen закриє, аби уникнути кризи.
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