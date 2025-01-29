Флагманский электрокроссовер Audi снимут с производства: его выпускали с 2022 года (фото)

Audi отказывается от электромобиля Q8 e-tron и закрывает предприятие, которое его собирает. Новое поколение кроссовера пока не анонсировали.

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Audi прекращает производство модели Q8 e-tron. Последние электрокроссоверы сойдут с конвейера 28 февраля. Об этом сообщает сайт Carscoops.

С производства снимут как стандартную модель, так и купе-кроссовер Audi Q8 e-tron Sportback. На данный момент не известно, появится ли новое поколение электрокара.

Audi Q8 e-tron презентовали в конце 2022 года Фото: Audi

Примечательно, что электромобиль Audi Q8 e-tron является относительно свежей моделью, ведь он дебютировал в конце 2022 года. Впрочем, это не полностью новое авто, а основательная модернизация Audi e-tron, который начали выпускать в 2018 году.

Одной из причин отказа от модели является ее платформа. На момент разработки Audi e-tron специализированной электрической архитектуры не существовало, поэтому использовали платформу MLB Evo от Audi Q7 и Q8. Она накладывает ряд ограничений на электрокар: в частности, невозможна сверхбыстрая зарядка батареи.

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Вторая причина — прекращение работы предприятия в Брюсселе, где производят кроссоверы Audi Q8 e-tron. Это один из заводов, которые концерн Volkswagen закроет, чтобы избежать кризиса.

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