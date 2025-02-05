Найдешевший седан Mercedes-Benz знімуть із виробництва: причини відомі

Mercedes A-Class Sedan став жертвою оптимізації лінійки німецького бренду. Седан припинять випускати у 2025 році.

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Mercedes-Benz відмовляється від седана A-Class. На чотиридверну версію моделі вже припинили приймати замовлення і її виробництво припиниться в найближчі місяці. Про це повідомляє сайт MB Passion.

Наразі підприємство в німецькому Раштатті збирає седани Mercedes A-Class, на які раніше оформили замовлення. Після того, як їх виконають, випуск припиниться. Хетчбек Mercedes A-Class поки залишиться на конвеєрі. Нагадаємо, що седан Mercedes A-Class є відносно свіжою моделлю — він з'явився в 2018 році.

Хетчбек Mercedes-Benz A-Class поки залишиться у виробництві Фото: Mercedes-Benz

Причини відмови від Mercedes A-Class Sedan відомі. По-перше, німецький виробник взявся за реорганізацію своєї лінійки і робить ставку на дорожчі та розкішніші моделі з більшою маржею. Чотиридверний A-Class – найдешевший седан Mercedes і на ньому багато не заробиш.

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По-друге, має місце внутрішня конкуренція Mercedes A-Class Sedan та CLA. Це моделі одного класу, проте Mercedes CLA дещо спортивніший і позиціонується як седан-купе. Саме його вирішили залишити і в 2025 році дебютує третє покоління цієї моделі, яке вперше отримає електричну модифікацію.

Нещодавно стало відомо, що з виробництва знімуть і флагманський електрокросовер Audi.

Також Фокус писав про велику покинуту колекцію Mercedes-Benz 80-х і 90-х років.