Самый дешевый седан Mercedes-Benz снимут с производства: причины известны
Mercedes A-Class Sedan стал жертвой оптимизации линейки немецкого бренда. Седан прекратят выпускать в 2025 году.
Mercedes-Benz отказывается от седана A-Class. На четырехдверную версию модели уже прекратили принимать заказы и ее производство прекратится в ближайшие месяцы. Об этом сообщает сайт MB Passion.
Сейчас предприятие в немецком Раштатте собирает седаны Mercedes A-Class, на которые ранее оформили заказы. После того, как они будут выполнены, выпуск прекратится. Хэтчбек Mercedes A-Class пока останется на конвейере. Напомним, что седан Mercedes A-Class является относительно свежей моделью — он появился в 2018 году.
Причины отказа от Mercedes A-Class Sedan известны. Во-первых, немецкий производитель взялся за реорганизацию своей линейки и делает ставку на более дорогие и роскошные модели с большей маржой. Четырехдверный A-Class — самый дешевый седан Mercedes и на нем много не заработаешь.
Во-вторых, имеет место внутренняя конкуренция Mercedes A-Class Sedan и CLA. Это модели одного класса, однако Mercedes CLA несколько спортивнее и позиционируется как седан-купе. Именно его решили оставить и в 2025 году дебютирует третье поколение этой модели, которое впервые получит электрическую модификацию.
Недавно стало известно, что с производства снимут и флагманский электрокроссовер Audi.
Также Фокус писал о большой заброшенной коллекции Mercedes-Benz 80-х и 90-х годов.