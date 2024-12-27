Новый электрокар Mercedes с запасом хода 750 км заметили на дорогах до презентации (фото)

Новый Mercedes CLA сохранит знакомый дизайн, однако получит более современный салон. В линейке появятся электрические версии с запасом хода до 750 км.

Related video

В Германии во время тестов заметили новый Mercedes-Benz CLA во время тестов. Третье поколение седана дебютирует в 2025 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

На испытаниях седан Mercedes CLA частично оклеили камуфляжной пленкой, однако отдельные его детали можно разглядеть. Авто сохраняет обтекаемый силуэт с элегантным изгибом крыши, причем его аэродинамику улучшат за счет выдвижных дверных ручек.

Седан получит электрическую модификацию Фото: carscoops.com

Вместе с тем, передняя и задняя части Mercedes CLA изменятся. Их не видно, но известно, что образцом послужит предсерийный концепт 2023 года. В салоне установят большой трехсекционный дисплей на всю ширину передней панели.

На фото попал электромобиль Mercedes CLA — об этом свидетельствует отсутствие выхлопных труб. Известно, что его предложат в заднеприводной 272-сильной и полноприводной 381-сильной версиях.

Важно

В Германии обанкротился производитель логотипов Mercedes-Benz

Электрокару готовят моторы с повышенной энергоэффективностью — как у концепта Mercedes EQXX. Расход энергии в 12 кВт∙ч на 100 км позволит преодолевать 750 км без подзарядки с батареей на 90 кВт∙ч. 800-вольтная архитектура позволит сверхбыструю зарядку мощностью 320 кВт.

Также ожидается гибридная модификация с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем на 190 л.с. и 27-сильным электромотором.

Ранее Фокус рассказывал о новом Mercedes 190, который будет выпускаться с 2025 года.

Также мы писали об уникальном универсале Mercedes S-Class W223.