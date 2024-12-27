Новий електрокар Mercedes із запасом ходу 750 км помітили на дорогах до презентації (фото)

Новий Mercedes CLA збереже знайомий дизайн, проте отримає сучасніший салон. У лінійці з'являться електричні версії із запасом ходу до 750 км.

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У Німеччині під час тестів помітили новий Mercedes-Benz CLA. Третє покоління седана дебютує в 2025 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

На випробуваннях седан Mercedes CLA частково обклеїли камуфляжною плівкою, проте окремі його деталі можна розгледіти. Авто зберігає обтічний силует із елегантним вигином даху, причому його аеродинаміку покращать за рахунок висувних дверних ручок.

Седан отримає електричну модифікацію Фото: carscoops.com

Разом із тим, передня і задня частини Mercedes CLA зміняться. Їх не видно, але відомо, що зразком послужить передсерійний концепт 2023 року. У салоні встановлять великий трисекційний дисплей на всю ширину передньої панелі.

На фото потрапив електромобіль Mercedes CLA – про це свідчить відсутність вихлопних труб. Відомо, що його запропонують у задньопривідній 272-сильній та повнопривідній 381-сильній версіях.

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Електрокару готують мотори з підвищеною енергоефективністю – як у концепта Mercedes EQXX. Витрата енергії в 12 кВт∙год на 100 км дозволить долати 750 км без підзарядки із батареєю на 90 кВт∙год. 800-вольтна архітектура дозволить надшвидку зарядку потужністю 320 кВт.

Також очікується гібридна модифікація із 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 190 к. с. та 27-сильним електромотором.

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