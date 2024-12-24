У Німеччині збанкрутував виробник логотипів Mercedes-Benz

Компанія Gerhardi Kunststofftechnik GmbH заснована у 1796 році, а з ХХ сторіччя виробляє автокомпоненти. Саме вона виготовляє трипроменеві зірки Mercedes-Benz.

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У Німеччині оголосили банкрутом компанію Gerhardi Kunststofftechnik GmbH. Вона відома тим, що виготовляє логотипи Mercedes-Benz – трипроменеві зірки. Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія звільнить 1500 співробітників. Майбутнє великого підприємства наразі під питанням і не виключено, що керівництву Mercedes доведеться шукати нового постачальника трипроменевих зірок.

Gerhardi Kunststofftechnik GmbH виготовляє і решітки радіатора Audi Фото: Audi

Gerhardi Kunststofftechnik GmbH із міста Люденшайд – один із найстаріших виробників авто компонентів у Німеччині. Компанія заснована ще в 1796 році і спочатку займалася виробництвом металевих виробів.

Фірма успішно пережила вторгнення Наполеона, Першу та Другу світові війни, а також низку економічних криз. У ХХ сторіччі вона стала основним поставником решіток радіатора та емблем для Mercedes-Benz.

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Після Другої світової війни компанія також зайнялася виробництвом пластмасових деталей для автомобілів. Зокрема, саме в Люденшайді почали виготовляти решітки радіатора для Audi та молдинги для BMW.

Це вже не перше банкрутство крупного виробника автозапчастин у Німеччині. Восени про це заявила компанія Walter Klein GmbH & Co, заснована в 1940 році. Крім того, Bosch оголосив про скорочення 7000 працівників.

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