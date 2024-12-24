В Германии обанкротился производитель логотипов Mercedes-Benz

Компания Gerhardi Kunststofftechnik GmbH основана в 1796 году, а с ХХ века производит автокомпоненты. Именно она производит трехлучевые звезды Mercedes-Benz.

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В Германии объявили банкротом компанию Gerhardi Kunststofftechnik GmbH. Она известна тем, что производит логотипы Mercedes-Benz — трехлучевые звезды. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания уволит 1500 сотрудников. Будущее крупного предприятия пока под вопросом и не исключено, что руководству Mercedes придется искать нового поставщика трехлучевых звезд.

Gerhardi Kunststofftechnik GmbH изготавливает и решетки радиатора Audi Фото: Audi

Gerhardi Kunststofftechnik GmbH из города Люденшайд — один из старейших производителей авто компонентов в Германии. Компания основана еще в 1796 году и изначально занималась производством металлических изделий.

Фирма успешно пережила вторжение Наполеона, Первую и Вторую мировые войны, а также ряд экономических кризисов. В ХХ веке она стала основным поставщиком решеток радиатора и эмблем для Mercedes-Benz.

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После Второй мировой войны компания также занялась производством пластмассовых деталей для автомобилей. В частности, именно в Люденшайде начали изготавливать решетки радиатора для Audi и молдинги для BMW.

Это уже не первое банкротство крупного производителя автозапчастей в Германии. Осенью об этом заявила компания Walter Klein GmbH & Co, основанная в 1940 году. Кроме того, Bosch объявил о сокращении 7000 работников.

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