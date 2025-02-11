615 сил і 3,4 с до сотні: General Motors починає продажі потужного електрокросовера (фото)

Електромобіль Chevrolet Blazer EV SS отримав 615-сильну установку. Кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с і проїхати 488 км без підзарядки.

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У лінійці Chevrolet Blazer EV нарешті з’явиться топовий заряджений варіант SS. Спортивний електрокросовер анонсували ще в 2022 році, проте у продаж він надійде лише зараз і коштуватиме від 62 490 доларів. Про це повідомляється на сайті американського автовиробника.

Електрокар розганяється до сотні за 3,4 с Фото: General Motors

Новий Chevrolet Blazer EV SS кине виклик Tesla Model Y Performance. Він отримав двомоторну силову установку від Cadillac Lyriq-V – преміального побратима по концерну General Motors.

Кросовер багато оснащений Фото: General Motors

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Сумарна віддача у спортивному режимі WOW становить 615 к. с. і 880 Н∙м, що дозволяє стартувати до 100 км/год за 3,4 с. Батарея ємністю 102 кВт∙год забезпечує запас ходу в 488 км. Крім того, електрокару доопрацювали ходову і встановили збільшені гальма.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: General Motors

Електромобіль Chevrolet Blazer SS пропонуватимуть у максимальній комплектації зі шкіряним салоном, паркувальним автопілотом, системою напівавтономного руху, камерами кругового огляду, спортивними кріслами з електроприводом та вентиляцією. За доплату доступні 22-дюймові диски.

Примітно, що випуск бензинового Chevrolet Blazer припинять уже в нинішньому році.

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