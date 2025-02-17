Запас хода — 600 км: недорогой электромобиль Kia показали к презентации (фото)

Новый Kia EV4 будут выпускать в кузовах седан и хэтчбек. Электромобиль оснастят 204-сильной установкой, а его запас хода достигнет 600 км.

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Обнародованы официальные фото Kia EV4. Доступный электромобиль С-класса презентуют 24 февраля. Об этом сообщается на сайте южнокорейского автопроизводителя.

Седан Kia EV4 Фото: Kia Хэтчбек Kia EV4 Фото: Kia

Электромобиль Kia EV4 выпустили в двух версиях — хэтчбек и седан. Дизайн авто выдержан в новом фирменном стиле марки.

Во внешности сочетаются плавные линии и грани. Новый Kia EV4 имеет тоненькие диодные фары, раздутые крылья с накладками на колесных арках и выдвижные дверные ручки.

Kia EV4 GT-Line Фото: Kia

Седан Kia EV4 отличается стремительным профилем с аркообразной крышей и большим углом наклона задних стоек тогда, как хэтчбек более сдержанный на вид. Версия GT-Line получила более агрессивные бамперы и 19-дюймовые диски.

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Салон Kia EV4 не показали, впрочем известно, что на передней панели установят сразу три дисплея.

Электрокар получит 204-сильную установку Фото: Kia

Силовую установку позаимствуют у электрокроссовера Kia EV3. Седан и хэтчбек оснастят мотором на 204 л. с. и 283 Н∙м и предложат с батареями емкостью 58,3 и 81,4 кВт∙ч. Запас хода электрокара достигнет примерно 600 км.

Между прочим, вместе с Kia EV4 презентуют ещедве электрические модели — доступный кроссовер и коммерческий вен.

Также Фокус рассказывал, что в Украине появился флагманский электромобиль Kia.