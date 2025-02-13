Седан, кроссовер и вэн: Kia презентует сразу три недорогих электромобиля (видео)

Kia представит три новых электрокара — бюджетный компактный кроссовер EV2, седан С-класса EV4 и коммерческую модель PV5. Автомобили отличаются оригинальным дизайном.

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Kia готовит к презентации недорогие электрические модели. Автомобили презентуют 27 февраля в Испании, а пока на Youtube-канале южнокорейского автопроизводителя опубликовали их тизеры.

В общем, представят три электрокара, выдержанные в новом футуристическом стиле Kia. У них раздутые крылья и тоненькие диодные фары.

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В частности, презентуют компактный кроссовер Kia EV2, который станет самым дешевым электрокаром бренда. В Испании покажут предсерийный вариант модели, а ее производство стартует в 2026 или 2027 году. Авто отличается массивными бамперами и выраженным пластиковым обвесом.

Концепт Kia EV4 Фото: Kia

Новая Kia EV4 — электрическая модель С-класса. В видео показали седан с аркообразной крышей, однако в линейке ожидается и хэтчбек. Серийная модель внешне мало чем отличается от концепта. 204-сильный мотор и батареи на 58 и 81,4 кВт∙ч позаимствуют у электрокроссовера EV3. Продажи должны начаться в этом году.

Kia PV5 Фото: Kia

Kia PV5 — недорогой электрический вэн с модульной конструкцией. Его можно превратить из пассажирского авто в грузовой фургон. PV5 станет первенцем в новом семействе легких коммерческих электрокаров Kia, которые начнут выпускать уже в нынешнем году.

Кстати, на рынок выходит первый рамный пикап Kia. Авто отличается нестандартным дизайном.

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