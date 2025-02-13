Седан, кросовер і вен: Kia презентуєнови одразу три недорогі електромобілі (відео)

Kia представить три нових електрокари — бюджетний компактний кросовер EV2, седан С-класу EV4 та комерційну модель PV5. Автомобілі вирізняються оригінальним дизайном.

Related video

Kia готує до презентації недорогі електричні моделі. Автомобілі презентують 27 лютого в Іспанії, а поки що на Youtube-каналі південнокорейського автовиробника опублікували їх тизери.

Загалом, представлять три електрокари, витримані в новому футуристичному стилі Kia. У них роздуті крила та тоненькі діодні фари.

Важливо

Новий флагман: у Києві з'явився найбільший і найдорожчий кросовер Kia (фото)

Зокрема, презентують компактний кросовер Kia EV2, який стане найдешевшим електрокаром бренду. В Іспанії покажуть передсерійний варіант моделі, а її виробництво стартує у 2026 чи 2027 році. Авто вирізняється масивними бамперами та вираженим пластиковим обвісом.

Концепт Kia EV4 Фото: Kia

Нова Kia EV4 – електрична модель С-класу. У відео показали седан з аркоподібним дахом, проте в лінійці очікується і хетчбек. Серійна модель зовні мало чим відрізняється від концепта. 204-сильний мотор та батареї на 58 і 81,4 кВт∙год запозичать в електрокросовера EV3. Продажі повинні початися цьогоріч.

Kia PV5 Фото: Kia

Kia PV5 – недорогий електричний вен із модульною конструкцією. Його можна перетворити з пасажирського авто на вантажний фургон. PV5 стане первістком у новому сімействі легких комерційних електрокарів Kia, які почнуть випускати уже в нинішньому році.

До речі, на ринок виходить перший рамний пікап Kia. Авто вирізняється нестандартним дизайном.

Також Фокус писав, що розсекретили доступний електрокросовер Chevrolet.