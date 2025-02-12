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Брутальний і недорогий: перший пікап Kia надійшов у продаж (фото)

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Фото: Kia | Kia Tasman виходить на ринок

Рамний пікап Kia Tasman пропонують у модифікаціях із двома та чотирма дверима. Модель дебютувала в 281-сильній бензиновій версії, а пізніше з'явиться турбодизель на 210 сил.

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Новий Kia Tasman виходить на ринок. Перший пікап в історії марки вже продають на батьківщині, в Південній Кореї, а в найближчі місяці він вийде на ринки Австралії, Африки та Ближнього Сходу. Про автомобіль розповіли на офіційному сайті Kia.

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Пікап дебютував із 281-сильним бензиновим турбомотором
Фото: Kia

Kia Tasman 2025 – середньорозмірний рамний пікап завдовжки 5,4 м. Авто вирізняється агресивним рубаним дизайном. Його пропонують у варіантах із двома та чотирма дверима.

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Ціна Kia Tasman виявилася досить невисокою – базова задньопривідна версія коштує від 37,5 мільйона вон ($25 750). Вона отримала три дисплеї на передній панелі.

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У салоні встановили три дисплеї
Фото: Kia

Топовий варіант X-Pro із повним приводом пристосований до бездоріжжя. Він отримав позашляхові шини, електронний задній диференціал та набір режимів їзди, а його кліренс збільшили з 224 до 252 мм.

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Дводверна версія моделі
Фото: Kia

Наразі всі пікапи Kia Tasman доступні лише з 2,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 281 к. с. та 8-ступінчастим автоматом. 2,2-літровий 210-сильний турбодизель та 6-ступінчасту механічну КПП додадуть у лінійку пізніше.

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