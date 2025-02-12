Брутальный и недорогой: первый пикап Kia поступил в продажу (фото)
Рамный пикап Kia Tasman предлагается в модификациях с двумя и четырьмя дверьми. Модель дебютировала в 281-сильной бензиновой версии, а позже появится турбодизель на 210 сил.
Новый Kia Tasman выходит на рынок. Первый пикап в истории марки уже продают на родине, в Южной Корее, а в ближайшие месяцы он выйдет на рынки Австралии, Африки и Ближнего Востока. Об автомобиле рассказали на официальном сайте Kia.
Kia Tasman 2025 — среднеразмерный рамный пикап длиной 5,4 м. Авто отличается агрессивным рубленым дизайном. Его предлагают в вариантах с двумя и четырьмя дверями.Важно
Цена Kia Tasman оказалась довольно невысокой — базовая заднеприводная версия стоит от 37,5 миллиона вон ($25 750). Она получила три дисплея на передней панели.
Топовый вариант X-Pro с полным приводом приспособлен к бездорожью. Он получил внедорожные шины, электронный задний дифференциал и набор режимов езды, а его клиренс увеличили с 224 до 252 мм.
Сейчас все пикапы Kia Tasman доступны только с 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 281 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. 2,2-литровый 210-сильный турбодизель и 6-ступенчатую механическую КПП добавят в линейку позже.
Между прочим, на украинский рынок выходит самый дешевый электрокроссовер Kia.
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