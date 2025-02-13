Дешевший за Duster: найдоступніший електрокросовер Chevrolet показали до прем'єри (фото)
Новий Chevrolet Spark EUV — бюджетний чотириметровий електрокросовер. Авто оснащене 102-сильним мотором, а його запас ходу становить 401 км.
Опубліковано офіційні фото Chevrolet Spark EUV. Компактний і недорогий електрокросовер невдовзі презентують у Бразилії. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Chevrolet.
Новий Chevrolet Spark EUV – найдешевший електромобіль марки. Його вартість складе менш, ніж 20 000 доларів. Модель настільки дешева, оскільки, по суті, є експортною версією Baojun Yep, який General Motors виробляють у Китаї
Електромобіль Chevrolet Spark EUV відрізняється від побратима лише логотипами. У нього класичний двооб’ємний силует із високим капотом та крупні фари. На відміну від Baojun Yep, він буде доступним лише у п’ятидверному виконанні.
Розміри Chevrolet Spark EUV:
- довжина — 3996 мм;
- ширина — 1760 мм;
- висота — 1726 мм;
- колісна база — 2560 мм.
Салон Chevrolet Spark EUV також не зазнав змін. На передній панелі встановлено два дисплеї. Об’єм багажника становить 385-1715 л. Базова комплектація авто буде багатшою – з клімат-контролем, круїз-контролем та камерами кругового огляду.
Електрокросовер Chevrolet Spark EUV отримає 102-сильний мотор і батарею на 41,9 кВт∙год. Запас ходу складе 401 км.
До речі, на ринок виходить і 615-сильний спортивний електрокросовер Chevrolet.
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