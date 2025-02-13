Дешевле Duster: самый доступный электрокроссовер Chevrolet показали до премьеры (фото)

Новый Chevrolet Spark EUV — бюджетный четырехметровый электрокроссовер. Авто оснащено 102-сильным мотором, а его запас хода составляет 401 км.

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Опубликованы официальные фото Chevrolet Spark EUV. Компактный и недорогой электрокроссовер вскоре презентуют в Бразилии. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Chevrolet.

Фото: General Motors

Новый Chevrolet Spark EUV — самый дешевый электромобиль марки. Его стоимость составит менее, чем 20 000 долларов. Модель настолько дешевая, поскольку, по сути, является экспортной версией Baojun Yep, который General Motors производят в Китае

Электромобиль Chevrolet Spark EUV отличается от собрата лишь логотипами. У него классический двухобъемный силуэт с высоким капотом и крупные фары. В отличие от Baojun Yep, он будет доступен только в пятидверном исполнении.

На передней панели установлено два дисплея Фото: General Motors

Размеры Chevrolet Spark EUV:

длина — 3996 мм;

ширина — 1760 мм;

высота — 1726 мм;

колесная база — 2560 мм.

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Салон Chevrolet Spark EUV также не претерпел изменений. На передней панели установлены два дисплея. Объем багажника составляет 385-1715 л. Базовая комплектация авто будет богаче — с климат-контролем, круиз-контролем и камерами кругового обзора.

Электрокроссовер получит 102-сильный мотор Фото: General Motors

Электрокроссовер Chevrolet Spark EUV получит 102-сильный мотор и батарею на 41,9 кВт∙ч. Запас хода составит 401 км.

Кстати, на рынок выходит и 615-сильный спортивный электрокроссовер Chevrolet.

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