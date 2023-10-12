Kia показала доступные электромобили с необычным дизайном и богатым оснащением (фото)

Электромобили Kia EV3 и EV4 дебютируют в 2024 и 2025 году соответственно. Обе модели получат передовые технологии и экологичные интерьеры.

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Линейку электромобилей Kia EV пополнят две новые доступные модели — EV3 и EV4. Они получат футуристичный дизайн и богатое оснащение. Об этом рассказали на сайте бренда.

Концепт-кары EV3 и EV4 демонстрируют дизайн будущих электромобилей. Они станут самыми дешевыми моделями в линейке.

Всего в модельный ряд Kia EV войдут пять электромобилей: EV3, EV4, EV5, EV6 и EV9. Бренд планирует продать первый миллион электрокаров к 2026 году.

Kia EV3 станет самым компактным электромобилем в модельном ряду. Это небольшой кроссовер с необычным дизайном.

Спереди расположены вертикальные фары и тонкие дневные ходовые огни. На бампере есть небольшой воздухозаборник.

Kia EV3 станет самым дешевым электрокроссовером в линейке Фото: Kia

Сзади установлены Y-образные светодиодные фонари. Сверху находится большая панорамная крыша.

Kia EV3 получил традиционный силуэт кроссовера Фото: Kia

В интерьере используются только экологичные материалы. Также новинка получит большой горизонтальный дисплей, который объединен с панелью приборов.

В интерьере установлен большой горизонтальный дисплей Фото: Kia

Kia EV4 является купеобразным седаном. Спереди установлены узкие вертикальные фары.

Kia EV4 станет самым бюджетным электрическим седаном в линейке Фото: Kia

Сзади расположены необычные светодиодные фонари. На заднем стекле находятся два компактных стоп-сигнала.

Kia EV4 получил купеобразный силуэт Фото: Kia

Как и Kia EV3, интерьер электрического седана выполнен из экологичных материалов. Также в салоне присутствуют контурная подсветка и плоский руль. Предусмотрен режим Mind Modes, который автоматически регулирует окружающее освещение и работу системы вентиляции.

Интерьер выполнен из экологичных материалов Фото: Kia

Оба авто будут основаны на платформе E-GMP. Они получат аккумуляторные батареи емкостью от 58 до 77,4 кВт⋅час.

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Электрокроссовер Kia EV3 дебютирует уже в 2024 году. Электрический седан Kia EV4 поступит в продажу в 2025 году. Начальная стоимость новинок составит около 35 000 долларов.

Ранее Фокус писал, что бюджетный кроссовер Kia Carens обновился для 2024 модельного года.