Вместо Rio: представлен новый бюджетный хэтчбек Kia за $17 500 (фото)

Хэтчбек Kia K3 крупнее предшественника Rio и обладает вместительным багажником. Модель оснащают бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 2,0 л.

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Линейка нового Kia K3 расширена – к седану присоединился хэтчбек. Преемника Kia Rio будут собирать в Мексике и он поступит в продажу с начала 2024 года по цене примерно от $17 500. Об этом сообщается на официальном сайте Kia.

Как и седан Kia K3 2024, хэтчбек отличается элегантным обтекаемым дизайном с изогнутой линией крыши. Продолговатые фары дополнены тоненькими "клыками" ходовых огней. У пятидверной версии заострена задняя часть, а на крыше установлен спойлер.

Пятидверный Kia K3 крупнее предшественника Rio Фото: Kia

Версия GT-Line отличается более агрессивной передней частью и 17-дюймовыми дисками. Хэтчбек несколько компактнее седана, но крупнее предшественника Kia Rio.

Размеры Kia K3 2024:

длина — 4295 мм;

ширина — 1765 мм;

высота — 1495 мм;

колесная база — 2670 мм.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Kia

В салоне Kia K3 руль приплюснут снизу, а на передней панели установлены два дисплея – виртуальный щиток приборов и тачскрин мультимедиа. Багажник хэтчбека меньше, чем у седана – 390 л против 544.

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Базовая комплектация Kia K3 включает 6 подушек безопасности, ESP и кондиционер. В самой дорогой версии добавлены кожаный салон, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, камера, беспроводная зарядка для смартфонов, а также набор систем безопасности – автоматическое торможение, удержание в полосе и контроль "слепых" зон.

Топовая версия получила камеру и набор систем безопасности Фото: Kia

Новый Kia K3 2024 доступен с бензиновыми двигателями объемом 1,6 л (123 л. с.) и 2,0 л (152 л. с.). На выбор предложены 6-ступенчатые механическая и автоматическая КПП.

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