Аналог Sportage: Kia представила недорогой электрокроссовер с запасом хода 600 км (фото)
Новый Kia EV5 — пятиместный 4,6-метровый электрокроссовер с оригинальным граненым дизайном. Основным соперником электромобиля станет Volkswagen ID.4.
На автошоу в Чэнду презентовали новый Kia EV5. Электрический кроссовер поступит в продажу до конца года. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Kia.
Электромобиль Kia EV5 будут выпускать в Китае и именно там поначалу появится модель. На другие рынки она выйдет под конец 2024 года, а его основным конкурентом станет Volkswagen ID.4. Кроссовер позиционируют, как электрическую альтернативу Kia Sportage, ведь две модели сопоставимы по габаритам.
Размеры Kia EV5 2024:
- длина – 4615 мм;
- ширина – 1875 мм;
- высота – 1715 мм;
- колесная база – 2750 мм.
Граненый дизайн выдержан в духе старшего брата – флагманского Kia EV9. У авто выраженный двухобъемный профиль с высоким капотом и оригинальные тоненькие фары.
В салоне Kia EV5 на передней панели установлены сразу три дисплея, а подсветка может менять цвет (доступны 64 разных оттенка). Передние сиденья выполнены в виде дивана. Съемный пол в багажнике можно превратить в полку.
Электрокроссовер Kia EV5 можно оснастить трехзонным климат-контролем, камерами кругового обзора, подогревом и вентиляцией сидений.Важно
Поначалу новый Kia EV5 предложат только в 218-сильной заднеприводной версии. Он весит 1870 кг, а его максимальная скорость ограничена на 185 км/ч.
Литий-железо-фосфатную батарею для Kia EV5 будет изготовлять BYD. Ее емкость составляет 77 кВт∙ч, а заявленный запас хода – около 600 км. Больше характеристик обещают опубликовать в октябре.
Ранее Фокус рассказывал, что преемника Kia Rio впервые заметили на дорогах.
Также мы писали про новый Kia Sorento 2024.