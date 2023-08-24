Дешевле некуда: самые доступные новые электромобили в Украине (фото)

Эксперты назвали 12 самых дешевых электромобилей в Украине. Несмотря на бюджетный ценник эти модели обладают множеством преимуществ.

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Электромобили продолжают становиться все популярнее в Украине. Эксперты назвали самые дешевые новые модели, которые можно купить в нашей стране. Об этом сообщает портал AUTO.RIA.

Всего за июль украинцы купили почти 3,5 тысячи новых и подержанных электрокаров. Из них большую часть составили кроссоверы.

Некоторые украинские водители не готовы пересаживаться на электромобили из-за их высокой стоимости. Тем не менее в Украине доступно множество моделей с бюджетным ценником.

Важно

Какие новые электромобили покупают украинцы: ТОП-15 моделей июля

ТОП-12 самых дешевых новых электромобилей в Украине:

1. Dongfeng EX-1​

Dongfeng EX-1​ является самым дешевым электромобилем в Украине Фото: autohome.com.cn

Цена: от 550 565 грн.

Мощность: 45 л.с.

Запас хода: 331 км.

Dongfeng EX-1 является лицензионной копией Renault City K-ZE. Электромобиль имеет четыре посадочных места и обладает вместительным багажником.

Dongfeng EX-1 способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 12,1 секунды. Максимальная скорость составляет 105 км/ч.

2. Dongfeng Nano Box

Dongfeng Nano Box роскошнее Dongfeng EX-1 Фото: CarNewsChina

Цена: от 588 535 грн.

Мощность: 45 л.с.

Запас хода: 331 км.

Dongfeng Nano Box в отличие от EX-1 предлагает более богатое оснащение и современный дизайн. Электромобиль также поддерживает функцию быстрой зарядки.

В интерьере установлена 7-дюймовая приборная панель и 10-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Помимо этого предусмотрены различные электронные помощники.

3. Geely Emgrand EV Pro

Geely Emgrand EV Pro является самым дешевым электрическим седаном в Украине Фото: Geely

Цена: от 846 731 грн.

Мощность: 204 л.с.

Запас хода: 421 км.

Geely Emgrand EV Pro заметно крупнее и мощнее двух предыдущих моделей в рейтинге. В интерьере установлен небольшой мультимедийный дисплей и цифровая панель приборов.

Geely Emgrand EV Pro способен развивать скорость до 150 км/ч. Полная зарядка от бытовой сети занимает около 8 часов.

4. MG 4​

MG 4​ предлагает богатое оснащение Фото: MG

Цена: от 937 400 грн.

Мощность: 170 л.с.

Запас хода: 350 км.

Один из самых популярных электромобилей в Британии предлагает богатое оснащение и неплохую динамику разгона. Также MG 4 отличается вместительным багажником объемом от 363 до 1177 литров.

Электромобиль доступен в Украине в двух версиях. В базовую комплектацию входят бесключевой доступ, климат-контроль, парктроник и датчик света.

5. Honda M-NV

Honda M-NV обладает спортивным дизайном Фото: Honda

Цена: от 983 423 грн.

Мощность: 163 л.с.

Запас хода: 480 км.

Honda M-NV предлагает богатое оснащение и неплохую управляемость. Помимо этого электрокроссовер обладает стильным дизайном с узкими передними фарами.

Honda M-NV разработан совместно с инженерами Dongfeng для китайского рынка. Модель выделяется на фоне конкурентов большим запасом хода.

6. Weltmeister EX5

Weltmeister EX5 достаточно практичный Фото: Weltmeister

Цена: от 1 013 799 грн.

Мощность: 218 л.с.

Запас хода: 403 км.

Weltmeister EX5, несмотря на бюджетный ценник, предлагает современное оснащение. Также этот электрокроссовер достаточно быстрый на прямой.

Weltmeister EX5 поддерживает быструю зарядку. Запас хода составляет свыше 400 км на одном заряде.

7. Volkswagen E-Tharu

Volkswagen E-Tharu предлагает комфортный интерьер Фото: Volkswagen

Цена: от 1 091 638 грн.

Мощность: 160 л.с.

Запас хода: 315 км.

Volkswagen E-Tharu построен на базе кроссовера с ДВС, поэтому у электрокроссовера есть только задний багажник. Тем не менее он достаточно вместительный.

Интерьер Volkswagen E-Tharu достаточно комфортный для своего ценника. Максимальная скорость электрокроссовера составляет 150 км/ч.

8. BYD Song Plus

BYD Song Plus обладает стильным дизайном Фото: BYD Auto

Цена: от 1 120 115 грн.

Мощность: 183 л.с.

Запас хода: 505 км.

BYD Song Plus обладает стильным дизайном и богатым оснащением. Также электрокроссовер имеет неплохую динамику.

Интерьер BYD Song Plus роскошный для бюджетного сегмента. Модель предлагает большое количество опций на выбор.

9. BYD Yuan Plus

BYD Yuan Plus обладает необычным интерьером Фото: скриншот/youtube

Цена: от 1 127 709 грн.

Мощность: 204 л.с.

Запас хода: 510 км.

BYD Yuan Plus немного роскошнее Song Plus. Также этот электрокроссовер просторнее внутри.

Еще одной особенностью BYD Yuan Plus является уникальный интерьер. В нем преобладает музыкальная тематика.

10. Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric предлагает большой запас хода Фото: Hyundai

Цена: от 1 128 200 грн.

Мощность: 136 л.с.

Запас хода: 305 км.

Hyundai Kona доступен в нескольких версиях. Электрическая модификация предлагает большой запас хода и приятную управляемость.

Hyundai Kona Electric доступен в нескольких комплектациях на выбор. Тем не менее даже базовые версии отличаются богатым оснащением.

11. MG ZS EV

MG ZS EV предлагает вместительный багажник Фото: Autocar

Цена: от 1 144 000 грн.

Мощность: 143 л.с.

Запас хода: 263 км.

MG ZS EV обладает просторным интерьером и вместительным багажником. Также электрокроссовер имеет множество современных систем безопасности.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 8,5 секунды. Максимальная скорость электрокроссовера составляет 140 км/ч.

12. Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 ощущается гораздо дороже, чем есть на самом деле Фото: Volkswagen

Цена: от 1 176 900 грн.

Мощность: 204 л.с.

Запас хода: 550 км.

Один из самых популярных электромобилей в Украине предлагает богатое оснащение и просторный интерьер. Volkswagen ID.4 также обладает вместительным багажником и большим запасом хода.

Еще одной особенностью Volkswagen ID.4 является стильный дизайн. Помимо этого электрокроссовер быстрее многих своих конкурентов.

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