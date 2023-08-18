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Какие новые электромобили покупают украинцы: ТОП-15 моделей июля
Владислав Григорьев
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За июль в Украине купили 559 новых электрокаров. В этом сегменте украинцы отдают предпочтение европейским и японским кроссоверам.
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В Украине стали реже покупать новые электромобили. Всего за июль украинцы купили 559 таких автомобилей. Об этом сообщили на сайте AUTO.RIA.
В июне украинский авторынок достиг рекордных показателей продаж в 2023 году. Тем не менее июль не смог продолжить эту тенденцию.
За июль в Украине на учет поставили 5,3 тысячи новых легковых автомобилей. По сравнению с июнем отмечен спад продаж на 5%.
В каких регионах Украины покупают больше всего электромобилей: самые популярные модели
Всего в Украине за прошлый месяц купили почти 3,5 тысячи новых и подержанных электрокаров. Чаще всего их покупают во Львовской области и Киеве.
ТОП-15 самых популярных новых электромобилей за июль:
- Volkswagen ID.4 — 202 авто.
- Volkswagen ID.6 — 46 авто.
- Toyota bZ4x — 38 авто.
- Honda M-NV — 27 авто.
- Honda e:Ns1 — 20 авто.
- Volkswagen ID.3 — 16 авто.
- Audi Q8 e-tron — 15 авто.
- Honda e:Np1/BMW iX — 14 авто.
- BYD Yuan Plus — 13 авто.
- Mercedes-Benz EQS — 12 авто.
- BYD Tang — 11 авто.
- Hyundai Kona Electric — 10 авто.
- Zeekr 1/MG 4/Hyundai Ioniq 6/BYD Song Plus — 9 авто.
- Porsche Taycan/Jaguar i-Pace/Dongfeng ES600/BYD Yuan — 6 авто.
- BMW i4/MG Marvel R — 5 авто.
Ранее Фокус рассказал, что в Украине стали покупать меньше новых дизельных автомобилей.