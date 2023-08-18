Какие новые электромобили покупают украинцы: ТОП-15 моделей июля

За июль в Украине купили 559 новых электрокаров. В этом сегменте украинцы отдают предпочтение европейским и японским кроссоверам.

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В Украине стали реже покупать новые электромобили. Всего за июль украинцы купили 559 таких автомобилей. Об этом сообщили на сайте AUTO.RIA.

В июне украинский авторынок достиг рекордных показателей продаж в 2023 году. Тем не менее июль не смог продолжить эту тенденцию.

За июль в Украине на учет поставили 5,3 тысячи новых легковых автомобилей. По сравнению с июнем отмечен спад продаж на 5%.

Важно

В каких регионах Украины покупают больше всего электромобилей: самые популярные модели

Всего в Украине за прошлый месяц купили почти 3,5 тысячи новых и подержанных электрокаров. Чаще всего их покупают во Львовской области и Киеве.

Volkswagen ID.4 стал самым популярным новым электрокаром в Украине Фото: Volkswagen

ТОП-15 самых популярных новых электромобилей за июль:

Volkswagen ID.4 — 202 авто. Volkswagen ID.6 — 46 авто. Toyota bZ4x — 38 авто. Honda M-NV — 27 авто. Honda e:Ns1 — 20 авто. Volkswagen ID.3 — 16 авто. Audi Q8 e-tron — 15 авто. Honda e:Np1/BMW iX — 14 авто. BYD Yuan Plus — 13 авто. Mercedes-Benz EQS — 12 авто. BYD Tang — 11 авто. Hyundai Kona Electric — 10 авто. Zeekr 1/MG 4/Hyundai Ioniq 6/BYD Song Plus — 9 авто. Porsche Taycan/Jaguar i-Pace/Dongfeng ES600/BYD Yuan — 6 авто. BMW i4/MG Marvel R — 5 авто.

Ранее Фокус рассказал, что в Украине стали покупать меньше новых дизельных автомобилей.