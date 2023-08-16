В каких регионах Украины покупают больше всего электромобилей: самые популярные модели

Украинцы стали чаще покупать новые и подержанные электромобили. Многие модели с пробегом импортируют в Украину из других стран.

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В Украине за июль купили почти 3,5 тысячи автомобилей на электротяге. Эксперты назвали самые популярные модели по регионам. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

За июль в Украине приобрели 101,3 тысячи подержанных автомобилей. Еще 5,3 тысячи авто были новыми.

В каких регионах Украины купили больше всего электромобилей за июль:

Львовская область — 470 авто. Киев — 458 авто. Днепропетровская область — 286 авто. Киевская область — 242 авто. Винницкая область — 214 авто.

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Какие дизельные автомобили покупают украинцы: самые популярные модели июля

Среди новых электромобилей лидером по продажам остается Volkswagen ID.4. Эту модель часто импортируют в Украину из других стран.

Volkswagen e-Golf чаще всего импортировали во Львовскую область и Киев Фото: Volkswagen

Самые популярные подержанные электромобили, импортированные из других стран:

Volkswagen e-Golf — во Львовской области и в Киеве;

Nissan Leaf — в Днепропетровской и Винницкой областях;

Tesla Model 3 — в Киевской области.

Ранее Фокус сообщал, что за июль в Украине юридические лица зарегистрировали более 1,8 тысячи автомобилей.

Также мы писали, что эксперты назвали самые популярные бренды и модели подержанных авто среди украинцев.