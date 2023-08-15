Какие дизельные автомобили покупают украинцы: самые популярные модели июля

В сегменте новых дизельных автомобилей в Украине доминируют кроссоверы. Украинцы стали реже покупать такие модели, отдавая предпочтение бензиновым авто.

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В Украине стали покупать меньше новых дизельных автомобилей. Тем не менее спрос на такие модели все еще остается. Об этом рассказали на сайте AUTO.RIA.

Всего за июль на учет поставили 5,3 тысячи новых легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом в 2022 году продажи выросли на 45%.

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В Европе продажи дизельных автомобилей снизились с 37% до 16% за пять лет. Это связано с внедрением нового экологического стандарта Евро-6, который начнет действовать в Украине только с 2025 года.

Renault Duster стал самым популярным дизельным автомобилем в Украине Фото: Renault

ТОП-24 самых популярных новых дизельных автомобилей в Украине:

Renault Duster — 321 авто. Toyota Land Cruiser Prado — 134 авто. Skoda Kodiaq — 112 авто. Volkswagen Touareg — 96 авто. Renault Express — 68 авто. BMW X5 — 66 авто. Peugeot 3008 — 37 авто. BMW X6 — 34 авто. Toyota Land Cruiser — 32 авто. Lexus LX — 28 авто. Mercedes-Benz GLS — 25 авто. BMW X7 — 22 авто. Citroen C5 Aircross — 22 авто. Hyundai Staria — 21 авто. Opel Grandland — 20 авто. BMW X1 — 18 авто. BMW 6 Series — 17 авто. Volkswagen Transporter — 16 авто. Hyundai Tucson — 15 авто. Opel Combo — 15 авто. Citroen C4 — 14 авто. Mercedes-Benz Vito — 14 авто. Peugeot 2008 — 14 авто. Mercedes-Benz GLE — 13 авто.

Ранее Фокус писал, что за июль в Украину из Китая импортировали 924 легковых автомобиля.