Які дизельні автомобілі купують українці: найпопулярніші моделі липня

У сегменті нових дизельних автомобілів в Україні домінують кросовери. Українці стали рідше купувати такі моделі, віддаючи перевагу бензиновим авто.

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В Україні стали купувати менше нових дизельних автомобілів. Проте попит на такі моделі все ще залишається. Про це розповіли на сайті AUTO.RIA.

Загалом за липень на облік поставили 5,3 тисячі нових легкових автомобілів. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року продажі зросли на 45%.

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Продажі авто в Україні: які моделі купують у корпоративному секторі

У Європі продажі дизельних автомобілів знизилися з 37% до 16% за п'ять років. Це пов'язано з впровадженням нового екологічного стандарту Євро-6, який почне діяти в Україні тільки з 2025 року.

Renault Duster став найпопулярнішим дизельним автомобілем в Україні Фото: Renault

Топ 24 найпопулярніших нових дизельних автомобілів в Україні:

Renault Duster — 321 авто. Toyota Land Cruiser Prado — 134 авто. Skoda Kodiaq — 112 авто. Volkswagen Touareg — 96 авто. Renault Express — 68 авто. BMW X5 — 66 авто. Peugeot 3008 — 37 авто. BMW X6 — 34 авто. Toyota Land Cruiser — 32 авто. Lexus LX — 28 авто. Mercedes-Benz GLS — 25 авто. BMW X7 — 22 авто. Citroen C5 Aircross — 22 авто. Hyundai Staria — 21 авто. Opel Grandland — 20 авто. BMW X1 — 18 авто. BMW 6 Series — 17 авто. Volkswagen Transporter — 16 авто. Hyundai Tucson — 15 авто. Opel Combo — 15 авто. Citroen C4 — 14 авто. Mercedes-Benz Vito — 14 авто. Peugeot 2008 — 14 авто. Mercedes-Benz GLE — 13 авто.

Раніше Фокус писав, що за липень в Україну з Китаю імпортували 924 легкові автомобілі.