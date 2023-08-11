Продажі авто в Україні: які моделі купують у корпоративному секторі

Найчастіше юридичні особи в Україні купують нові автомобілі. У цьому сегменті найбільший попит мають кросовери.

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За липень в Україні юридичні особи зареєстрували понад 1,8 тисячі автомобілів. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

Із загальної кількості 1644 авто були новими. Ще 213 автомобілів склали моделі з пробігом, які були імпортовані з інших країн.

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Які автомобілі з Китаю найчастіше купують українці: найпопулярніші моделі липня

Загалом за липень в Україні купили 101,3 тисячі вживаних автомобілів. Це на 11,6% менше, ніж за аналогічний період у 2022 році.

Renault Duster став найпопулярнішим новим авто в корпоративному секторі Фото: Renault

Топ 5 найпопулярніших нових авто в корпоративному секторі:

Renault Duster — 364 авто. Skoda Karoq — 109 авто. Toyota RAV4 — 98 авто. Skoda Kodiaq — 75 авто. Toyota Land Cruiser Prado — 62 авто.

Volkswagen ID.4 часто імпортують з інших країн Фото: Volkswagen

Топ 5 найпопулярніших вживаних авто в корпоративному секторі:

Volkswagen ID.4 — 19 авто. Tesla Model 3 — 11 авто. Nissan Leaf — 9 авто. Ford Fusion US — 8 авто. Kia Sportage — 7 авто.

Раніше Фокус писав, що за липень українці купили понад 1,5 тисячі гібридних автомобілів.

Також ми повідомляли, що в Україні суттєво спростили процедуру купівлі автомобіля. В автосалонах зможуть продавати вже поставлені на облік авто.