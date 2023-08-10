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Авто

Які автомобілі з Китаю найчастіше купують українці: найпопулярніші моделі липня

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Фото: Toyota | За місяць в Україну з Китаю імпортували 52 автомобілі Toyota BZ4X

Серед автомобілів з Китаю українці віддають перевагу електромобілям. Вони склали 83% від загальної кількості імпортованих авто.

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За липень в Україну з Китаю імпортували 924 легкові автомобілі. Експерти назвали найпопулярніші моделі. Про це повідомили в асоціації "Укравтопром".

З усіх ввезених автомобілів в Україну з КНР у липні 616 одиниць становили нові моделі. Ще 308 авто були з пробігом.

Важливо
Які електромобілі з Китаю найвигідніше імпортувати в Україну (фото)
Які електромобілі з Китаю найвигідніше імпортувати в Україну (фото)

Більшість автомобілів з Китаю були електромобілями — 83%. У цьому сегменті домінують кросовери.

Також у липні продажі електромобілів в Україні встановили новий рекорд. За місяць у нашій країні було продано 3260 таких автомобілів. За 7 місяців 2023 року українці купили більше електрокарів, ніж за весь 2022 рік.

Volkswagen ID.4 Fullscreen
Volkswagen ID.4 став найпопулярнішим авто з Китаю
Фото: Volkswagen

Топ 10 найпопулярніших автомобілів в Україні, імпортованих з Китаю:

  1. Volkswagen ID.4 — 326 авто.
  2. Volkswagen ID.6 — 70 авто.
  3. Dongfeng/Honda M-NV — 64 авто.
  4. Toyota BZ4X — 52 авто.
  5. Honda E — 50 авто.
  6. Chery Tiggo 4 — 27 авто.
  7. Chery Tiggo 2 — 24 авто.
  8. MG HS — 20 авто.
  9. Volkswagen ID.3 — 17 авто.
  10. Jetour X70 — 17 авто.

Раніше Фокус розповів, які нові купе-кросовери можна купити в Україні.

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