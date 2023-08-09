Стильні та практичні: які нові купе-кросовери можна купити в Україні (фото)

Купе-кросовери залишаються практичними, але пропонують більш стильний дизайн. В Україні можна купити такі моделі від Peugeot, Haval, Porsche та інших брендів.

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Сегмент купе-кросоверів продовжує розвиватися, зокрема й в Україні. Експерти назвали 11 найефектніших моделей, які можна купити новими. Про це повідомили на сайті AUTO.RIA.

Зараз купеподібні кросовери випускають багато великих автовиробників. Такі моделі залишаються практичними, але пропонують більш стильний дизайн.

В Україні можна знайти безліч купе-кросоверів. Експерти виділили автомобілі, які вигідно виділяються на тлі конкурентів.

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До рейтингу увійшли 11 моделей від різних брендів. Вони відсортовані за початковою ціною в Україні.

Новий Peugeot 408 вже доступний в Україні Фото: Stellantis

Які нові купе-кросовери можна купити в Україні:

Peugeot 408 — від 1 208 800 грн. Haval H6 GT — від 1 390 000 грн. Infiniti QX55 — від 1 872 000 грн. Audi Q5 Sportback — від 2 378 195 грн. Volvo C40 Recharge — від 2 495 500 грн. Mercedes-Benz GLC — від 2 675 400 грн. Audi Q8 — від 2 948 878 грн. Audi RS Q3 Sportback — від 3 175 000 грн. Mercedes-Benz GLE — від 3 454 936 грн. BMW X6 — від 3 749 285 грн. Porsche Cayenne Coupe — від 4 328 344 грн.

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