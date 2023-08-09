Стильные и практичные: какие новые купе-кроссоверы можно купить в Украине (фото)

Купе-кроссоверы остаются практичнымы, но предлагают более стильный дизайн. В Украине можно купить такие модели от Peugeot, Haval, Porsche и других брендов.

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Сегмент купе-кроссоверов продолжает развиваться, в том числе и в Украине. Эксперты назвали 11 самых эффектных моделей, которые можно купить новыми. Об этом сообщили на сайте AUTO.RIA.

Сейчас купеобразные кроссоверы выпускают многие крупные автопроизводители. Такие модели остаются практичным, но предлагают более стильный дизайн.

В Украине можно найти множество купе-кроссоверов. Эксперты выделили автомобили, которые выгодно выделяются на фоне конкурентов.

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В рейтинг вошли 11 моделей от различных брендов. Они отсортированы по начальной цене в Украине.

Новый Peugeot 408 уже доступен в Украине Фото: Stellantis

Какие новые купе-кроссоверы можно купить в Украине:

Peugeot 408 — от 1 208 800 грн. Haval H6 GT — от 1 390 000 грн. Infiniti QX55 — от 1 872 000 грн. Audi Q5 Sportback — от 2 378 195 грн. Volvo C40 Recharge — от 2 495 500 грн. Mercedes-Benz GLC — от 2 675 400 грн. Audi Q8 — от 2 948 878 грн. Audi RS Q3 Sportback — от 3 175 000 грн. Mercedes-Benz GLE — от 3 454 936 грн. BMW X6 — от 3 749 285 грн. Porsche Cayenne Coupe — от 4 328 344 грн.

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