ТОП-10 лучших компактных кроссоверов 2023 года (фото)

В рейтинг вошли 10 новых компактных кроссоверов. Многие из этих моделей предлагают высокий уровень практичности и низкий расход топлива.

Related video

Британские эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы, которые сейчас доступны на рынке. Они выделили 10 моделей, которые имеют множество преимуществ. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Компактные кроссоверы пользуются большим спросом в Европе. Такие автомобили дешевле крупных внедорожников и имеют низкий расход топлива.

В рейтинг вошли 10 компактных кроссоверов. Все эти авто можно купить новыми в 2023 году.

Важно

Названы лучшие роскошные автомобили 2023 года (фото)

ТОП-10 лучших компактных кроссоверов 2023 года:

10. Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross отличается высоким уровнем надежности Фото: Toyota

Toyota Yaris Cross обладает высоким уровнем надежности. Помимо этого кроссовер дешевый в обслуживании и предлагает низкий расход топлива.

Плюсы:

низкий расход топлива;

удобные сиденья;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

мало места на заднем ряду сидений;

громкие двигатели;

неприятная управляемость.

9. Audi Q2

Audi Q2 предлагает высокий уровень комфорта Фото: Audi

Audi Q2 несмотря на свои компактные габариты предлагает высокий уровень комфорта. Также модель обладает одним из лучших интерьеров в своем классе.

Плюсы:

роскошный интерьер;

высокое качество сборки;

медленно дешевеет.

Минусы:

высокая стоимость;

не самый практичный интерьер;

жесткая подвеска.

8. Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross предлагает высокий уровень практичности Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Cross предлагает все, что нужно покупателям компактных кроссоверов. Это практичный и экономный автомобиль с симпатичным дизайном.

Плюсы:

просторный интерьер;

высокий уровень безопасности;

приятная управляемость.

Минусы:

высокая стоимость;

дешевые материалы в интерьере.

7. Skoda Kamiq

Skoda Kamiq доступен с экономными двигателями Фото: Skoda

Skoda Kamiq отличается приятной управляемостью и практичным интерьером. Также этот кроссовер доступен с экономными двигателями.

Плюсы:

много места на заднем ряду сидений;

вместительный багажник;

комфортная подвеска.

Минусы:

мало настроек задних сидений;

небогатое оснащение;

низкая посадка водителя.

6. Volkswagen Taigo

Volkswagen Taigo предлагает стильный дизайн Фото: Volkswagen

Volkswagen Taigo отличается высоким уровнем практичности и стильным дизайном. Помимо этого у кроссовера очень комфортная подвеска.

Плюсы:

комфортная подвеска;

просторный интерьер;

низкая стоимость обслуживания.

Минусы:

неприятная управляемость;

дешевые материалы в интерьере;

мало регулировок сидений.

5. Skoda Karoq

Skoda Karoq обладает комфортной подвеской Фото: Skoda

Skoda Karoq предлагает максимум от того, что доступно в сегменте компактных кроссоверов. Модель отличается богатым оснащением и красивым интерьером.

Плюсы:

комфортная подвеска;

просторный интерьер;

красивый интерьер.

Минусы:

неприятная управляемость;

нет регулируемого багажника;

нет гибридных модификаций.

4. Land Rover Range Rover Evoque

Range Rover Evoque роскошнее своих конкурентов Фото: Land Rover

Land Rover Range Rover Evoque выводит роскошь в сегменте компактных кроссоверов на новый уровень. Внутри автомобиль ощущается заметно крупнее, чем есть на самом деле.

Плюсы:

удобная посадка водителя;

богатое оснащение;

медленно дешевеет.

Минусы:

невместительный багажник;

высокий расход топлива;

низкий уровень надежности.

3. Smart #1

Smart #1 сильно отличается от предыдущих моделей бренда Фото: Mercedes-Benz

Новый электрокроссовер Smart #1 предлагает достойный запас хода и мощную силовую установку. Также у этого кроссовера есть продуманный интерьер.

Плюсы:

мощная силовая установка;

качественный интерьер;

высокий уровень безопасности.

Минусы:

невместительный багажник;

жесткая подвеска;

высокая стоимость.

2. Ford Puma

Ford Puma имеет лучшую управляемость в своем классе Фото: Ford

Ford Puma отличается очень приятной управляемостью. Этот кроссовер также предлагает низкий расход топлива и большой багажник.

Плюсы:

приятная управляемость;

низкий расход топлива;

вместительный багажник.

Минусы:

мало места на заднем ряду сидений;

плохая круговая обзорность;

плохая шумоизоляция.

1. Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc стал лидером в этом рейтинге Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc имеет множество преимуществ перед конкурентами. Этот практичный и комфортный кроссовер с большим багажником.

Плюсы:

комфортная подвеска;

удобная посадка водителя;

вместительный багажник.

Минусы:

неудобное сенсорное управление;

высокая стоимость топовых версий;

неприятная управляемость.

Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали 10 лучших семейных автомобилей с пробегом.