Какие автомобили из Китая чаще всего покупают украинцы: самые популярные модели июля
Среди автомобилей из Китая украинцы отдают предпочтение электромобилям. Они составили 83% от общего количества импортированных авто.
За июль в Украину из Китая импортировали 924 легковых автомобиля. Эксперты назвали самые популярные модели. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".
Из всех ввезенных автомобилей в Украину из КНР в июле 616 единиц составили новые модели. Еще 308 авто были с пробегом.Важно
Многие автомобили из Китая были электромобилями — 83%. В этом сегменте доминируют кроссоверы.
Также в июле продажи электромобилей в Украине установили новый рекорд. За месяц в нашей стране было продано 3260 таких автомобилей. За 7 месяцев 2023 года украинцы купили больше электрокаров, чем за весь 2022 год.
ТОП-10 самых популярных автомобилей в Украине, импортированных из Китая:
- Volkswagen ID.4 — 326 авто.
- Volkswagen ID.6 — 70 авто.
- Dongfeng/Honda M-NV — 64 авто.
- Toyota BZ4X — 52 авто.
- Honda E — 50 авто.
- Chery Tiggo 4 — 27 авто.
- Chery Tiggo 2 — 24 авто.
- MG HS — 20 авто.
- Volkswagen ID.3 — 17 авто.
- Jetour X70 — 17 авто.
Ранее Фокус рассказал, какие новые купе-кроссоверы можно купить в Украине.
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