Авто
Продажи авто в Украине: какие модели покупают в корпоративном секторе
Владислав Григорьев
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Чаще всего юридические лица в Украине покупают новые автомобили. В этом сегменте наибольшим спросом пользуются кроссоверы.
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За июль в Украине юридические лица зарегистрировали более 1,8 тысячи автомобилей. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".
Из общего количества 1644 авто были новыми. Еще 213 автомобилей составили модели с пробегом, которые были импортированы из других стран.Важно
Какие автомобили из Китая чаще всего покупают украинцы: самые популярные модели июля
Всего за июль в Украине купили 101,3 тысячи подержанных автомобилей. Это на 11,6% меньше, чем за аналогичный период в 2022 году.
ТОП-5 самых популярных новых авто в корпоративном секторе:
- Renault Duster — 364 авто.
- Skoda Karoq — 109 авто.
- Toyota RAV4 — 98 авто.
- Skoda Kodiaq — 75 авто.
- Toyota Land Cruiser Prado — 62 авто.
ТОП-5 самых популярных подержанных авто в корпоративном секторе:
- Volkswagen ID.4 — 19 авто.
- Tesla Model 3 — 11 авто.
- Nissan Leaf — 9 авто.
- Ford Fusion US — 8 авто.
- Kia Sportage — 7 авто.
Ранее Фокус писал, что за июль украинцы купили более 1,5 тысячи гибридных автомобилей.
Также мы сообщали, что в Украине существенно упростили процедуру покупки автомобиля.