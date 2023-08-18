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Авто

Які нові електромобілі купують українці: Топ 15 моделей липня

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Фото: Volkswagen | Volkswagen ID.4 має великий попит в Україні

За липень в Україні купили 559 нових електрокарів. У цьому сегменті українці віддають перевагу європейським і японським кросоверам.

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В Україні стали рідше купувати нові електромобілі. Загалом за липень українці купили 559 таких автомобілів. Про це повідомили на сайті AUTO.RIA.

У червні український авторинок досяг рекордних показників продажів у 2023 році. Проте липень не зміг продовжити цю тенденцію.

За липень в Україні на облік поставили 5,3 тисячі нових легкових автомобілів. Порівняно з червнем відзначено спад продажів на 5%.

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У яких регіонах України купують найбільше електромобілів: найпопулярніші моделі
У яких регіонах України купують найбільше електромобілів: найпопулярніші моделі

Загалом в Україні за минулий місяць купили майже 3,5 тисячі нових і вживаних електрокарів. Найчастіше їх купують у Львівській області та Києві.

Volkswagen ID.4 Fullscreen
Volkswagen ID.4 став найпопулярнішим новим електрокаром в Україні
Фото: Volkswagen

Топ 15 найпопулярніших нових електромобілів за липень:

  1. Volkswagen ID.4 — 202 авто.
  2. Volkswagen ID.6 — 46 авто.
  3. Toyota bZ4x — 38 авто.
  4. Honda M-NV — 27 авто.
  5. Honda e:Ns1 — 20 авто.
  6. Volkswagen ID.3 — 16 авто.
  7. Audi Q8 e-tron — 15 авто.
  8. Honda e:Np1/BMW iX — 14 авто.
  9. BYD Yuan Plus — 13 авто.
  10. Mercedes-Benz EQS — 12 авто.
  11. BYD Tang — 11 авто.
  12. Hyundai Kona Electric — 10 авто.
  13. Zeekr 1/MG 4/Hyundai Ioniq 6/BYD Song Plus — 9 авто.
  14. Porsche Taycan/Jaguar i-Pace/Dongfeng ES600/BYD Yuan — 6 авто.
  15. BMW i4/MG Marvel R — 5 авто.

Раніше Фокус розповів, що в Україні стали купувати менше нових дизельних автомобілів.