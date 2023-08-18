Які нові електромобілі купують українці: Топ 15 моделей липня
За липень в Україні купили 559 нових електрокарів. У цьому сегменті українці віддають перевагу європейським і японським кросоверам.
В Україні стали рідше купувати нові електромобілі. Загалом за липень українці купили 559 таких автомобілів. Про це повідомили на сайті AUTO.RIA.
У червні український авторинок досяг рекордних показників продажів у 2023 році. Проте липень не зміг продовжити цю тенденцію.
За липень в Україні на облік поставили 5,3 тисячі нових легкових автомобілів. Порівняно з червнем відзначено спад продажів на 5%.
Загалом в Україні за минулий місяць купили майже 3,5 тисячі нових і вживаних електрокарів. Найчастіше їх купують у Львівській області та Києві.
Топ 15 найпопулярніших нових електромобілів за липень:
- Volkswagen ID.4 — 202 авто.
- Volkswagen ID.6 — 46 авто.
- Toyota bZ4x — 38 авто.
- Honda M-NV — 27 авто.
- Honda e:Ns1 — 20 авто.
- Volkswagen ID.3 — 16 авто.
- Audi Q8 e-tron — 15 авто.
- Honda e:Np1/BMW iX — 14 авто.
- BYD Yuan Plus — 13 авто.
- Mercedes-Benz EQS — 12 авто.
- BYD Tang — 11 авто.
- Hyundai Kona Electric — 10 авто.
- Zeekr 1/MG 4/Hyundai Ioniq 6/BYD Song Plus — 9 авто.
- Porsche Taycan/Jaguar i-Pace/Dongfeng ES600/BYD Yuan — 6 авто.
- BMW i4/MG Marvel R — 5 авто.
Раніше Фокус розповів, що в Україні стали купувати менше нових дизельних автомобілів.