Запас ходу — 600 км: недорогий електромобіль Kia показали до презентації (фото)
Новий Kia EV4 випускатимуть у кузовах седан та хетчбек. Електромобіль оснастять 204-сильною установкою, а його запас ходу сягне 600 км.
Оприлюднено офіційні фото Kia EV4. Доступний електромобіль С-класу презентують 24 лютого. Про це повідомляється на сайті південнокорейського автовиробника.
Електромобіль Kia EV4 випустили в двох версіях – хетчбек і седан. Дизайн авто витриманий у новому фірмовому стилі марки.
У зовнішності поєднуються плавні лінії та грані. Новий Kia EV4 має тоненькі діодні фари, роздуті крила з накладками на колісних арках та висувні дверні ручки.
Седан Kia EV4 вирізняється стрімким профілем із аркоподібним дахом та великим кутом нахилу задніх стійок тоді, як хетчбек стриманіший на вигляд. Версія GT-Line отримала агресивніші бампери та 19-дюймові диски.
Салон Kia EV4 не показали, утім відомо, що на передній панелі встановлять одразу три дисплеї.
Силову установку запозичать в електрокросовера Kia EV3. Седан і хетчбек оснастять мотором на 204 к. с. і 283 Н∙м та запропонують із батареями ємністю 58,3 і 81,4 кВт∙год. Запас ходу електрокара сягне приблизно 600 км.
Між іншим, разом із Kia EV4 презентують ще дві електричні моделі — доступний кросовер і комерційний вен.
Також Фокус розповідав, що в Україні зявився флагманський електромобіль Kia.