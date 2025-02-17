Запас ходу — 600 км: недорогий електромобіль Kia показали до презентації (фото)

Новий Kia EV4 випускатимуть у кузовах седан та хетчбек. Електромобіль оснастять 204-сильною установкою, а його запас ходу сягне 600 км.

Related video

Оприлюднено офіційні фото Kia EV4. Доступний електромобіль С-класу презентують 24 лютого. Про це повідомляється на сайті південнокорейського автовиробника.

Седан Kia EV4 Фото: Kia Хетчбек Kia EV4 Фото: Kia

Електромобіль Kia EV4 випустили в двох версіях – хетчбек і седан. Дизайн авто витриманий у новому фірмовому стилі марки.

У зовнішності поєднуються плавні лінії та грані. Новий Kia EV4 має тоненькі діодні фари, роздуті крила з накладками на колісних арках та висувні дверні ручки.

Kia EV4 GT-Line Фото: Kia

Седан Kia EV4 вирізняється стрімким профілем із аркоподібним дахом та великим кутом нахилу задніх стійок тоді, як хетчбек стриманіший на вигляд. Версія GT-Line отримала агресивніші бампери та 19-дюймові диски.

Важливо

Брутальний і недорогий: перший пікап Kia надійшов у продаж (фото)

Салон Kia EV4 не показали, утім відомо, що на передній панелі встановлять одразу три дисплеї.

Електрокар отримає 204-сильну установку Фото: Kia

Силову установку запозичать в електрокросовера Kia EV3. Седан і хетчбек оснастять мотором на 204 к. с. і 283 Н∙м та запропонують із батареями ємністю 58,3 і 81,4 кВт∙год. Запас ходу електрокара сягне приблизно 600 км.

Між іншим, разом із Kia EV4 презентують ще дві електричні моделі — доступний кросовер і комерційний вен.

Також Фокус розповідав, що в Україні зявився флагманський електромобіль Kia.