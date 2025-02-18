Ціна — до $20 000: презентовано яскравий і недорогий електрокросовер Chevrolet (фото)

Електромобіль Chevrolet Spark EUV — компактний чотириметровий кросовер. Бюджетна модель багато оснащена, а її запас ходу сягає 360 км.

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У Дубаї презентували новий Chevrolet Spark EUV. Бюджетний електрокросовер надійде в продаж із літа та коштуватиме менш, ніж 20 000 доларів. Подробиці новинки розкрили на сайті Chevrolet.

Авто сягає 4 метри завдовжки Фото: General Motors

Низька ціна Chevrolet Spark EUV обумовлена тим, що це не самостійна модель, а експортна версія китайського Baojun Yep (співвласником цього бренду є концерн General Motors).

Кросовер Chevrolet Spark EUV відрізняється від китайської моделі хіба логотипами. У нього високий капот, двооб’ємний силует, роздеті крила та великі діодні фари. За бажання авто можна персоналізувати – обрати двоколірне забарвлення чи різноманітний декор.

Запас ходу електрокара становить 360 км Фото: General Motors

Якщо Baojun Yep пропонують в короткій тридверній та подовженій п’ятидверній версіях, то новий Chevrolet Spark EUV випускатимуть лише у довгому варіанті.

Габарити Chevrolet Spark EUV:

довжина — 3996 мм;

ширина — 1760 мм;

висота — 1726 мм;

колісна база — 2560 мм;

кліренс — 150 мм.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: General Motors

У салоні встановлено цифровий щиток приладів та 10,1-дюймовий тачскрін. Комплектація включає безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, електропривід крісла водія, камери кругового огляду, парктронік.

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Електромобіль Chevrolet Spark EUV оснащений мотором на 102 к. с. і 180 Н∙м, який встановлений на передній вісі. Максимальна швидкість становить 150 км/год.

Кросовер досить багато оснащений Фото: General Motors

Батарея ємністю 42 кВт∙год забезпечує запас ходу в 360 км. Швидка зарядка на 80% займає 35 хвилин.

До речі, на ринок виходить і надпотужний спортивний електрокросовер Chevrolet.

Також Фокус розповідав, що культовий Chevrolet знімуть із виробництва.