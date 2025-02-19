FIAT випустить недорогий молодіжний електромобіль за 20 000 євро (фото)

Новий Fiat Pandina буде компактним 3,6-метровим міським авто з оригінальним дизайном. Італійський електромобіль коштуватиме приблизно 20 000 євро.

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FIAT розробляє наступника моделі Panda. Компактне міське авто А-класу презентують за кілька років, причому воно буде електрокаром. Інформацію підтвердив британському виданню Auto Express СЕО FIAT Олів’є Франсуа.

За його словами, нова модель з’явиться після 2027, але до 2030 року. Скоріше за все, її назвуть Pandina ("Пандочка"), аби більше диференціювати від крупнішого FIAT Grande Panda.

Авто вирізнятиметься оригінальним дизайном Фото: Avarvarii

Наступника FIAT Panda збудують на платформі моделі 500е. Зовні 3,6-метрове авто нагадуватиме старшого FIAT Grande Panda, а також перший Panda 1980 року. Воно вирізнятиметься рубаним дизайном із високим капотом та отримає оригінальну піксельну оптику.

Нижню частину кузова FIAT Pandina прикриють захисним пластиковим обвісом. Базові версії отримають сталеві диски, а топові – литі (діаметром 16 або 17 дюймів). Яскраві кольори та оригінальне внутрішнє оздоблення дозволять привабити молодих автомобілістів.

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Крім того, Олів’є Франсуа зазначив, що пізніше до електромобіля може приєднатися і 100-сильний гібрид FIAT Pandina з 1,2-літровим бензиновим турбомотором та 48-вольтною "м’якою" установкою.

Суперниками FIAT Pandina стануть електромобілі Volkswagen ID.1 та Renault Twingo. Вартість електрокара буде на рівні конкурентів – приблизно 20 000 євро.

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