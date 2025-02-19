Від творця Nissan GT-R: у Японії випустили дешевий електричний кабріолет за $12 500 (фото)
AIM EVM — компактний двомісний електрокар з кузовом із композитних матеріалів. Він здатен розігнатися до 60 км/год та проїхати 120 км без підзаряжки.
Японський стартап AIM презентував доступний міський електромобіль EVM. Авто надійде в продаж із літа за ціною від 1,9 мільйона єн ($12 500). Про це повідомляє сайт Carscoops.
Новий AIM EVM – електрокар класу L7e, тобто фактично він вважається квадроциклом. Його аналогами є Citroen Ami та FIAT Topolino. Дизайн авто розробив стиліст Широ Накамура, який є творцем культового купе Nissan GT-R.
Мініатюрний японський електромобіль має короткі звиси кузова та великі круглі фари і ліхтарі. Нижня частина кузова прикрита пластиковим захисним обвісом.
Кузовні панелі виготовлені з композитних матеріалів, тому маса становить усього 646 кг. За розмірами авто дещо компактніше за Smart.
Габарити AIM EVM:
- довжина – 2485 мм;
- ширина – 1295 мм;
- висота – 1560 мм.
У двомісному салоні встановили круглі цифрові прилади та невеликий тачскрін. Дах AIM EVM можна зняти і перетворити авто на кабріолет.Важливо
Електромотор на 20 к. с. і 70 Н∙м дозволяє розвинути 60 км/год. Батареї ємністю 10 кВт∙год вистачає, аби проїхати 120 км, а повна зарядка від домашньої електромережі займає 5 годин.
Щорічно планують випускати по 1000 AIM EVM. Спочатку електрокари поставлятимуть у туристичну зону на острові Окінава.
До речі, нещодавно Smart першого покоління повернули у виробництво у форматі електрокара.
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