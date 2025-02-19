От создателя Nissan GT-R: в Японии выпустили дешевый электрический кабриолет за $12 500 (фото)

AIM EVM — компактный двухместный электрокар с кузовом из композитных материалов. Он способен разогнаться до 60 км/ч и проехать 120 км без подзарядки.

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Японский стартап AIM презентовал доступный городской электромобиль EVM. Авто поступит в продажу с лета по цене от 1,9 миллиона иен ($12 500). Об этом сообщает сайт Carscoops.

Запас хода электрокара составляет 120 км

Новый AIM EVM — электрокар класса L7e, то есть фактически он считается квадроциклом. Его аналогами являются Citroen Ami и FIAT Topolino. Дизайн авто разработал стилист Широ Накамура, который является создателем культового купе Nissan GT-R.

Миниатюрный японский электромобиль имеет короткие свесы кузова и большие круглые фары и фонари. Нижняя часть кузова прикрыта пластиковым защитным обвесом.

Авто способно развить 60 км/ч

Кузовные панели изготовлены из композитных материалов, поэтому масса составляет всего 646 кг. По размерам авто несколько компактнее Smart.

Габариты AIM EVM:

длина — 2485 мм;

ширина — 1295 мм;

высота — 1560 мм.

Электрокар получил сенсорный дисплей

В двухместном салоне установили круглые цифровые приборы и небольшой тачскрин. Крышу AIM EVM можно снять и превратить авто в кабриолет.

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Электромотор на 20 л. с. и 70 Н∙м позволяет развить 60 км/ч. Батареи емкостью 10 кВт∙ч хватает, чтобы проехать 120 км, а полная зарядка от домашней электросети занимает 5 часов.

Ежегодно планируют выпускать по 1000 AIM EVM ежегодно. Сначала электрокары будут поставлять в туристическую зону на острове Окинава.

Кстати, недавно Smart первого поколения вернули в производство в формате электрокара.

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