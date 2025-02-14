Знамените міське авто 90-х повернули у виробництво: керувати ним можна без прав (фото)
Smart 1998 року перетворили на електрокар і повернули у виробництво. Керувати автомобілем дозволяється з 16 років і без водійських прав.
Smart fortwo першого покоління повертається на ринок. Виробництво культової компактної міської моделі 90-х почала італійська компанія Aznom Automotive, відома своїми нестандартними проєктами. Про це повідомляється на її сайті.
Оригінальний Smart 1998 року дещо осучаснили та перетворили на міський електромобіль. Проєкт назвали 4Teen ("для підлітка"). Вартість авто стартує з 24 339 євро.
Таку назву обрали недарма. Річ у тім, що електромобіль Smart fortwo отримав скромний мотор на 20 к. с. і в базовій версії L6e його максимальну швидкість обмежили на 45 км/год.
У низці країн ЄС керувати таким малопотужним авто можуть підлітки віком від 16 років, причому водійські права для цього не потрібні. У цьому класі є й інші моделі – Citroen Ami, FIAT Topolino та Renault Mobilize Duo.
Утім, існує і версія L7e, в якій обмежувач швидкості зняли, що дозволяє розвинути 90 км/год. У всіх Smart 4Teen встановлено батарею на 11,4 кВт∙год, а запас ходу становить 140 км.
Салон Smart 4Teen оздобили сучаснішими матеріалами та встановили цифровий щиток приладів. Автомобіль зберіг подушки безпеки та систему стабілізації ESP.
Між іншим, зараз Smart змінив пріорітети — випускає електрокросовери і готує свій перший седан, який кине виклик Tesla Model 3.
Також Фокус писав, що у виробництво повернули знаменитий італійський спорткар 90-х.