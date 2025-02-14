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Авто

Знамените міське авто 90-х повернули у виробництво: керувати ним можна без прав (фото)

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Перший Smart 1998 року повернули на ринок

Smart 1998 року перетворили на електрокар і повернули у виробництво. Керувати автомобілем дозволяється з 16 років і без водійських прав.

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Smart fortwo першого покоління повертається на ринок. Виробництво культової компактної міської моделі 90-х почала італійська компанія Aznom Automotive, відома своїми нестандартними проєктами. Про це повідомляється на її сайті.

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Авто оснастили 20-сильним електромотором

Оригінальний Smart 1998 року дещо осучаснили та перетворили на міський електромобіль. Проєкт назвали 4Teen ("для підлітка"). Вартість авто стартує з 24 339 євро.

Таку назву обрали недарма. Річ у тім, що електромобіль Smart fortwo отримав скромний мотор на 20 к. с. і в базовій версії L6e його максимальну швидкість обмежили на 45 км/год.

Smart 4Teen, Smart fortwo, Smart 1998, електромобіль Smart Fullscreen
Електрокаром можна керувати без водійських прав

У низці країн ЄС керувати таким малопотужним авто можуть підлітки віком від 16 років, причому водійські права для цього не потрібні. У цьому класі є й інші моделі – Citroen Ami, FIAT Topolino та Renault Mobilize Duo.

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Утім, існує і версія L7e, в якій обмежувач швидкості зняли, що дозволяє розвинути 90 км/год. У всіх Smart 4Teen встановлено батарею на 11,4 кВт∙год, а запас ходу становить 140 км.

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У салоні покращили оздоблення

Салон Smart 4Teen оздобили сучаснішими матеріалами та встановили цифровий щиток приладів. Автомобіль зберіг подушки безпеки та систему стабілізації ESP.

Між іншим, зараз Smart змінив пріорітети — випускає електрокросовери і готує свій перший седан, який кине виклик Tesla Model 3.

Також Фокус писав, що у виробництво повернули знаменитий італійський спорткар 90-х.