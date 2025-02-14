Зміна пріоритетів: Smart випустить конкурента Tesla Model 3

Новий Smart #6 буде обтічним седаном D-класу на платформі Zeekr 007. Запас ходу електрокара складе приблизно 800 км.

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У модельному ряду Smart з’явиться перший седан, названий #6. Автомобіль повинні презентувати уже нинішнього року. Про це стало відомо британському виданню Autocar.

Smart змінив стратегію і вже не є виробником субкомпактних міських авто. У лінійці марки є кілька кросоверів, а тепер керівництво компанії вирішило створити конкурента Tesla Model 3.

Авто кине виклик Tesla Model 3 Фото: Autocar

Відомо, що електромобіль Smart #6 збудують на платформі SEA, яку розробили Geely і Volvo. У цьому немає нічого дивного, адже концерн Geely є співвласником Smart разом із Mercedes-Benz.

На цій платформі збудовано електромобіль Zeekr 007 і саме його агрегати використає седан Smart #6. Це значить, що він випускатиметься в 421-сильній задньопривідній та 646-сильній повнопривідній версіях.

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На вибір запропонують батареї ємністю 75 та 100 кВт∙год. Найбільш "дальнобійна" версія зможе подолати понад 800 км без підзарядки.

Силові установки є 800-вольтними, тому електромобіль Zeekr 007 підтримує надшвидку зарядку. Поповнити заряд на 80% можна всього за 15 хвилин.

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