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На європейський ринок виходить недорогий електрокросовер FIAT за 25 000 євро (фото)

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Фото: Fiat | Новий FIAT Panda став міським кросовером

Електромобіль FIAT Grande Panda — доступний чотириметровий кросовер із 113-сильним мотором. Запас ходу авто становить 320 км.

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Новий FIAT Panda надійшов у продаж в Європі. Четверте покоління моделі зазнало кардинальних змін і вперше отримало електричну модифікацію. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

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Авто підросло до 3,99 м завдовжки
Фото: Fiat

Модель тепер називається FIAT Grande Panda, адже вона стала суттєво більшою – 3,99 м завдовжки. Тепер це крос-хетчбек зі збільшеним кліренсом та пластиковим обвісом. Авто вирізняється гранчастим дизайном та має оригінальні піксельні фари.

Салон FIAT Grande Panda став просторішим, а об’єм багажника виріс до 361 л. На передній панелі встановлено два 10,25-дюймові дисплеї.

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На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: Stellantis

Новий FIAT Grande Panda збудований на архітектурі Smart Car Platform, тобто є побратимом Citroen C3. У нього ж запозичили і 113-сильну електричну установку з батареєю на 44 кВт∙год.

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Електромобіль FIAT Grande Panda здатен розігнатися до 100 км/год за 11 с і розвинути 132 км/год. Його запас ходу становить 320 км.

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Об"єм багажника становить 361 л
Фото: Fiat

Ціна FIAT Grande Panda в електричному виконанні стартує з 25 000 євро. Він доступний у одній версії La Prima з клімат-контролем, камерою, парктроніком, навігацією, адаптивним круїз-контролем, набором систем безпеки та бездротовою зарядкою для смартфона.

Раніше Фокус розповідав, що на ринок вийшов оновлений електрокросовер Tesla Model Y.

Також ми писали про перший електроскутер FIAT.