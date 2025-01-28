На європейський ринок виходить недорогий електрокросовер FIAT за 25 000 євро (фото)
Електромобіль FIAT Grande Panda — доступний чотириметровий кросовер із 113-сильним мотором. Запас ходу авто становить 320 км.
Новий FIAT Panda надійшов у продаж в Європі. Четверте покоління моделі зазнало кардинальних змін і вперше отримало електричну модифікацію. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.
Модель тепер називається FIAT Grande Panda, адже вона стала суттєво більшою – 3,99 м завдовжки. Тепер це крос-хетчбек зі збільшеним кліренсом та пластиковим обвісом. Авто вирізняється гранчастим дизайном та має оригінальні піксельні фари.
Салон FIAT Grande Panda став просторішим, а об’єм багажника виріс до 361 л. На передній панелі встановлено два 10,25-дюймові дисплеї.
Новий FIAT Grande Panda збудований на архітектурі Smart Car Platform, тобто є побратимом Citroen C3. У нього ж запозичили і 113-сильну електричну установку з батареєю на 44 кВт∙год.
Електромобіль FIAT Grande Panda здатен розігнатися до 100 км/год за 11 с і розвинути 132 км/год. Його запас ходу становить 320 км.
Ціна FIAT Grande Panda в електричному виконанні стартує з 25 000 євро. Він доступний у одній версії La Prima з клімат-контролем, камерою, парктроніком, навігацією, адаптивним круїз-контролем, набором систем безпеки та бездротовою зарядкою для смартфона.
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